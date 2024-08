Srušen mit o Amerikancima i doping kontroli

Američki košarkaš Entoni Edvards otkrio je da su bili podvrgnuti testovima na nedozvoljena sredstva na Olimpijskim igrama.

Postoji mišljenje da se američki košarkaši i generalno njihovi sportisti ne testiraju na doping na Olimpijskim igrama i da Američka antidoping agencija (USADA) jedina ima pravo na to i da se njihovim rezultatima vjeruje i da se ne dovode u pitanje njihove garancije.

Košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je peti put zaredom osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Ovoga puta su u Parizu pobijedili sve i postali šampioni, ali nakon finala sa Francuskom Stef Kari, Kevin Durent i Entoni Edvards nisu mogli odmah da uživaju.

Anti-doping kontrola ih je pozvala na testiranje na nedozvoljena sredstva.

Anthony Edwards says Steph Curry got drug tested after the gold medal game in Paris. He also mentioned that he and KD were also tested. (via @boardroom) pic.twitter.com/a4D9QWpTxG