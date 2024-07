Šta je Džejms rekao o Srbiji: Vjerujem da su i u našoj grupi

Košarkaškoj reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država pripao je prvi čin protiv Srbije, ali tek slijedi onaj najvažniji u Parizu.

Amerikanci su juče u Abu Dabiju rutinski savladali “orlove“ sa 105:79, a treba reći da Svetislav Pešić nije mogao računati na Bogdana Bogdanovića, Nikolu Milutinova, Nikolu Jovića i Dejana Davidovca.

Zanimljivo izjavu nakon meča je dao jedan od najboljih košarkaša u istoriji LeBron Džejms. Predvodnik ove generacije u Parizu imao je riječi hvale za Srbiju, za koju nije bio siguran da li se nalazi u istoriji grupi na OI.

"Oni su zaista dobar tim. Lopta se dobro kreće, dijele je. Pokreću tijela, mogu da šutiraju. Džoker je tako veliki igrač. Imaju dosta talenta. Biće zaista dobri na Olimpijskim igrama. Vjerujem da su i u našoj grupi. Mislim da će biti zaista dobri", poručio je Lebron.

Na pitanje da li je lakše igrati sa Jokićem ili protiv njega, rekao je:

"Očigledno je lakše kada je on tvoj saigrač jer on sve olakšava. Uvijek je izazov igrati protiv njega jer je tako veliki talenat. Zaslužuje sav respekt. Zaslužio je sve što je dobio, ne samo sa svojim nacionalnim timom, već i sa Denver Nagetsima. On je sjajna osoba takođe. Veliki momak", istakao je igrač Lejkersa.

