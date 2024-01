Šta je Embid šapnuo Jokiću? (VIDEO)

Denver je poražen na gostovanju Filadelfiji da 126:121, u večeri kada smo opet vidjeli bitku dva MVP-a.

Džoel Embid, aktuelni MVP lige, bio je uspješniji od Nikole Jokića, koji je dva puta uzastopno prije njega, osvajao veliko priznanje.

Kamerunac je postigao 41 poen, za razliku od Jokića koji je imao 25 poena.

Veliki rivali su na kraju meča, imali srdačan pozdrav na terenu, imali tom prilikom i kraći razgovor.

Embida su poslije meča pitali i kako objašnjava tu sjajnu seriju od 18 uzastopnih mečeva sa 30 i više poena.

“I just told him he’s the best player in the league.” Joel Embiid tells @ALaForce what he told Nikola Jokić after their hard-fought battle tonight! pic.twitter.com/mcDsfyUzCA