Šta kažu svjetske kladionice pred četvrtfinalni meč Srbije i Litvanije na Mundobasketu

Da vidimo od čega smo satkani... Košarkaška reprezentacija Srbije ovog jutra po evropskom vremenu, a već kasnog popodneva u Manili igra meč četvrtfinala Mundobasketa sa Litvancima (10.45, RTS 1, SK 1).

Biće to jedan krajnje zanimljiv i neizvjestan duel do samog kraja, a duga tradicija duela između dvije selekcije ukazuje na to da će sve da "gori" u dvorani "Mall of Asia Arena".

Vrlo zanimljivo je pred svaki meč vidjeti i šta misle svjetski bukmejkeri. A oni su gotovo ujedinjeni u činjenici - favorit ne postoji.

Kada su se kvote tek pojavile, svjetske kladionice su blago favorizovale Srbiju, ali se situacija promijenila na nekoliko sati pred meč, prenosi Telegraf.

Naime, sada svjetske kladionice daju kvotu 1,80 na trijumf Litvanaca, dok se pobjeda Srbije cijeni kvotom 2,00.

U prevodu, šansa za pobjedu Srbije iznosi 47,5%, dok se pobjeda Litvanaca cijeni sa 52,5%.