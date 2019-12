Stauskas i Šengelija presudili Zvezdi u Areni

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Baskonije rezultatom 72:64 u 13. kolu Evrolige.

Crvena zvezda je pred oko 7 hiljada gledalaca u "Areni" postigla prve poene zahvaljujući kombinaciji Braun – Kuzmić, ali su ubrzo prepustili vođstvo gostima.

Baskonija je preko Stauskasa i Šengelije mučila Zvezdu stigla do "plus 6" kada su Šilds i Šengelija vezali dvike trojke. Davidovac je odgovorio poenima, ali to je samo održalo razliku i poslije 10 minuta bilo je 20:14 za Baskoniju.

Drugi kvartal je počeo Folovim zakucavanjem, da bi Dženkins poentirao uz treći faul Šildsa i to je značilo da će Amerikanac na klupu, što Zvezda nije uspjela da iskoristi, a Baskonija odlazi na "plus 7" posle snažnog kucanja Diopa.

Publici se suđenje nikako nije dopalo, a potpuno su se probudili kada je Davidovac dobio nesportski faul i Baskonija otišla na 10 poena prednosti. Zahvaljujući Biliju Beronu i Lorencu Braunu Zvezda pravi seriju 9:0 i na "veliki odmor" ide sa samo pola koša zaostatka, 32:31.

U trećoj četvrtini je viđeno mnogo toga. Nekoliko sumnjivih sudijskih odluka podigle su publiku na noge, a Nik Stauskas je pružio fantastičnu partiju. Pogađao je u serijama i pomogao Baskoniji da "slomi duh" Crvene zvezde. U tim momentima nije pogađao sam. Tornike "Toko" Šengelija je bio prisutan na obje strane terena i za tren oka je prednost gostiju bila dvocifrena.

Lorenco Braun je uspio da smanji prednost, uključio se u sve to i Bili Beron, ali kada je na semaforu stajalo 64:45 u korist gostiju bilo je jasno da će teško moći Zvezda da izbjegne poraz.

Iako su bili hrabri igrači Zvezde, stvar je dodatno otežala povreda Lorenca Brauna poslije kontakta sa Diopom, poslije bloka koji je centar španskog tima želio da postavi. Izabranici Velimira Perasovića su bez većih problema priveli meč kraju i rezultatom 72:64 ostvarili 6 pobedu u Evroligi.

Najefikasniji je bio već pomenuti Nik Stauskas sa 22 poena, dok je Šengelija imao 19. Na drugoj strani, 20 poena upisao je Lorenco Braun uz 5 asistencija, dok je Bili Beron imao 9 poena, a Kuzmić 8, koji je meč završio ranije zbog 5 ličnih grešaka.

(b92)