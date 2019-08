Štimac: Pristao bih da riknem samo da budemo prvaci sveta

Vladimir Štimac, aktuelni prvotimac Turk Telekoma, i ponosni vlasnik olimpijskog srebra iz 2016. godine, svetskog srebra iz 2014. godine, evropskog srebra iz 2017, kao i zlata sa Univerzijada 2009. i 2011, EP za igrače do 20 godina 2007, EP za igrače do 18 godina 2005. govorio je o predstojećem Svjetskom košarkaškom prvenstvu koje se igra u Kini.

Mnogo toga je s reprezentacijom uradio Štimac. A posebno je ostalo upamćeno koliko je emotivno proživljavao svaki meč u dresu Srbije, svaki poen, svaki sekund na terenu, i van terena.

Emotivno je pričao za "Mozzart sport" o očekivanjima pred Mundobasket i gotovo sa suzama u očima poručio:

"Treba da pustimo te momke da se oni sami bore. Bez pritiska medija i javnosti. Zlato? Pa ja bih to najviše voleo. Da mi neko kaže, e bićemo prvaci sveta, ali da ti 'rikneš', ja bih rekao - može, nema problema. To zvuči, onako, loše. Ali ja, eto, to toliko volim", kaže Štimac.

Ispred individualnog kvaliteta nacionalnog tima, 31-godišnji košarkaš ističe nešto drugo:

"Da, ovo je naša najjača ekipa u poslednjih 20 godina. Imam pozitivne misli, znam kako će Sale da napravi sve to. Ali mi imamo i ono što 99% drugih košarkaških zemalja nema. A to je, šta? Porodica!".

Jednog igrača Štimac jedva čeka da vidi na terenu.

"Jokića jedva čekam da vidim! Gledao sam ga ove sezone dosta, pratio sve… Takav igrač ne postoji. Na istoj smo poziciji, pa gledaš šta ti imaš, šta on ima… A on ima nešto što niko nema. Ma vanzemaljac. Plejmejker zarobljen u telu centra. Odličan igrač… Očekujem dosta i od Bjelice, Bogdana… Svi će da se podrede kolektivu i reprezentaciji",uvjeren je Štimac, koji dodaje:

"Druge reprezentacije me apsolutno, ali uopšte ne zanimaju".