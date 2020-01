Štimac o navijačima: Ko nas psuje imaće problem sa mnom

Centar Crvene zvezde, zahvalio se navijačima na sjajnoj podršci protiv Albe, ali se dotakao i one manjine koja je ponovo bila protiv njih.

On je istakao, poslije poraza Zvezde od Albe 95:84 da niko ne smije da vrijeđa igrače i njihove porodice.

"Zahvalio bih se ljudima koji su došli da nas podrže i što su bili uz nas. Želeo bih isto da kažem, ti ljudi što su došli da psuju... ja znam da je teško, niko ne voli da gubi, pogotovo ne mi igrači. Ali, ne treba niko da nas psuje, pogotovo ne porodicu. Ja prvi to neću da pustim i imaću problema sa svakim koji to pokuša da uradi. To neka znaju svi, a ako ti koji neće da gledaju, ne pričam o svima, svaka čast ljudima koji su bodrili do zadnjeg trenutka, ali ovi što će da psuju? Nemojte da dolazite u halu. Isto je tako kada pobedimo, sve je okej, a kada se izgubi ajde svi da skačemo", rekao je Štimac i dodao.

"Svi mi dajemo srce za Zvezdu, nama je najteže i sada još trebaju da nam skaču po glavi. To nije u redu, ali hvala svim ostalima što su došli da podrže ", rekao je Štimac.

(Telegraf.rs)