Štimac za 'Nezavisne': Živim košarku

Pokazao sam da mogu da igram na mnogo višem nivou nego što su neki ljudi mislili. Neki tokom godina nisu imali razumevanja za mene, ali nikoga ne krivim, rekao je za "Nezavisne" Vladimir Štimac, srpski košarkaš u dresu Anadolu Efesa i drugi najkorisniji igrač Evrolige.

Štimac nakon utakmica igranih u četvrtak ima indeks korisnosti 20,13, ispred njega je samo neprikosnoveni Luka Dončić iz Reala (28), ali uvijek skromni Štimac svoje igre i sebe nikad ne stavlja u prvi plan.

"Igre jesu dobre, ali dobri rezultati Anadolu Efesa su izostali. Klupski rezultat mi je najvažniji, pa tek onda moja igra. Naravno, zadovoljan sam kako igram. Borio sam se mnogo da bih došao do ovog nivoa. Rad stoji iza mene i presrećan sam što sam dokazao kvalitet. Potrudiću se da nastavim sa dobrim igrama", rekao je Štimac.

NN: Anadolu Efes je trenutno posljednji na tabeli sa skorom 2-6?

ŠTIMAC: Unikahu i Panatinaikos smo mogli da pobedimo, ostale ne, jer su rivali poput CSKA, Fenerbahčea i Reala bolji od nas. Nismo imali ni sreće, a malo su i povrede uticale na lošiji start u Evroligi. Ipak, liga je duga, ima još dosta da se igra, tako da verujem i u bolje igre i u pobede.

NN: Panatinaikos je u posljednjem meču Evrolige slavio u Istanbulu poenom razlike. Šta se desilo u finišu?

ŠTIMAC: Imali smo vremena, ali loša selekcija šuta u našem poslednjem napadu je presudila. Nesretan poraz, ali okrećemo se narednom meču. Očekuje nas teško gostovanje kod Žalgirisa, koji igra veoma dobro, posebno kod kuće.

NN: Koliko na Vas utiču česta putovanja i gust raspored utakmica?

ŠTIMAC: Ja pre svega volim košarku i zadovoljstvo mi je da igram. Ja živim košarku. Jeste ubitačan ritam, dosta se trenira, igra se dosta utakmica, ali kad radite nešto što volite sve je lakše. Najteže mi padaju putovanja, ali šta da se radi. Takođe, bio sam u toliko metropola i žao mi je što gotovo ništa nisam video osim hotela.

NN: Da li to znači da ćete kad odete u penziju sebi dati zadatak da obiđete svijet kao turista?

ŠTIMAC: Možda kada se budem penzionisao, ali neće to biti još za pet-šest godina.

NN: Nedavno ste objavili da više nećete igrati za reprezentaciju Srbije. Da li je bilo teško donijeti tu odluku?

ŠTIMAC: To je jedna od najtežih odluka u mom životu. Svi znaju koliko volim reprezentaciju i Srbiju i koliko sam im posvećen, ali mislim da je vreme za mlađe momke koji igraju u NBA i u Evropi. Oni su jako dobri i vreme radi za njih. Tu su Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Boban Marjanović, mislim da će i Miroslav Raduljica da ostane... To su igrači koji prave razliku. Takođe, Srbija je u pravim rukama. Voleo bih da Aleksandar Đorđević ostane selektor još 10 godina i to bi bilo najbolje za Srbiju.

NN: Šta Vam je najvrednije što nosite iz reprezentacije?

ŠTIMAC: Druženje, zajedništvo, prijateljstvo... Zajedno smo pobeđivali, zajedno gubili, ali uvek nam je bilo lepo.

NN: Da li za nečim žalite?

ŠTIMAC: Ne žalim ni za čim. Uvek ću biti uz reprezentaciju i ako ikako budem mogao pomoći - tu sam.

"Deca će znati gde je tata bio"

Vladimir Štimac kaže da zbog njegovih profesionalnih obaveza porodica dosta trpi.

"Imam kćerku i sina. Porodica dosta trpi zbog mojih izostanaka i tako će biti još pet-šest godina, ali znaće gde im je tata bio i šta je radio", istakao je Štimac, koji je sa reprezentacijom bio evropski, svjetski i olimpijski vicešampion.

14,6 poena po meču bilježi Štimac u Evroligi

7 skokova u prosjeku ima u elitnom takmičenju

22 poena ubacio Valensiji i Barseloni