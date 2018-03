Stipanović za "Nezavisne": Možemo do ABA prstena

Odlučujuća je utakmica, ko izgubi završava sezonu, tako da ćemo sve snage usmjeriti da dobijemo Budućnost i uđemo u finale ABA lige. To što su domaćin je veći problem za njih, jer će biti pod pritiskom. Mi ćemo dati sve od sebe da ponovimo energiju iz druge utakmice i pobijedimo.

Kazao je ovo za "Nezavisne" košarkaš Cedevite i reprezentativac BiH Andrija Stipanović o odlučujućem meču polufinalne serije regionalne ABA lige, koji "vitamini" igraju u nedjelju (19 časova) u Podgorici protiv Budućnosti. Trenutni rezultat u seriji je 1:1, a oba tima su do sada iskoristila prednost domaćeg terena. Stipanović respektuje ekipu crnogorskog prvaka u kojoj kao glavnu opasnost vidi spoljnu liniju.

"Najveća snaga su im bekovi Kajl Gibson, Nemanja Gordić i Nikola Ivanović, koji su najopasniji po naš koš. Primarni cilj nam je da njih zaustavimo. Vjerujem u našu kvalitetu, šteta je što smo u prvom meču u Podgorici imali pad koncentracije i nismo pobijedili. To ne smije da se ponovi", kaže iskusni (31 godina) Mostarac.

Centar prvaka Hrvatske ove sezone prosječno bilježi 9,9 poena, 4,3 skoka i 2,3 asistencije po meču u regionalnom takmičenju, gdje nije igrao punih osam godina. Posljednji klub Stipanovića na Jadranu bio je Split u periodu od 2007. do 2009. godine. Nakon toga je igrao u Belgiji, Italiji i Turskoj. Smatra da je teže igrati u ABA ligi.

"Jako je zahtjevno, mnogo se više radi na taktici i iskače sa strane pomoći. Nekoliko ekipa kao što su Cedevita, Crvena zvezda i Budućnost odskaču kvalitetom od ostalih, ali svaka je ekipa opasna i može da dobije nekoga od ove tri ekipe. Mi smo izgubili prednost domaćeg terena u plej-ofu baš zbog takvog poraza od Igokee, Cibone i Olimpije", smatra Stipanović.

On ipak vjeruje da njegov tim može da ode do kraja na Jadranu i tako naredne sezone obezbijedi učešće u Evroligi.

"Možemo da osvojimo ABA ligu, nismo pokazali sve što možemo do sada. Jedan od razloga je što smo ove sezone igrali tri natjecanja (ABA liga, prvenstvo Hrvatske, Evrokup). Bez obzira na to što je prvenstvo Hrvatske slabije od drugih takmičenja, sve to utječe na ekipu. Stalna putovanja, dani bez treniga, ali evo sada smo konačno imali vremena da se pripremimo i osvježimo. Zato nema isprika, ako se otvori prilika, moramo da je ugrabimo. Smatram da su igrači dovoljno zreli za to", optimista je Stipanović, koji još ne razmišlja da li će ostati ili otići iz kluba nakon ove sezone, već tu odluku odlaže za ljeto.

Talenat koji je obilježio godinu u ABA ligi definitivno je njegov saigrač iz Cedevite i reprezentacije Džanan Musa, koji je proglašen najboljim mladim igračem.

"Njegov potencijal je nevjerovatan. Napadački ima raznovrstan arsenal oružja kojim raspolaže. Sa 18 godina je još dijete, a već je uz Luku Dončića iz Real Madrida najbolji mladi košarkaš u Evropi. Po potencijalu i talentu ima sve preduslove da bude ozbiljan igrač u NBA ligi ukoliko dostigne fizičku razinu igrača koji igraju tamo. Dajem mu savjete i pokušavam da mu kao iskusniji i stariji psihološki pomognem na terenu. Družimo se i privatno, veoma je zanimljiv i komunikativan", kazao je Stipanović.

Njega, Musu i "zmajeve" na ljeto očekuje igranje u trećem kvalifikacionom prozoru za Svjetsko prvenstvo sa Belgijancima i Francuzima. BiH se nalazi na trećem mjestu Grupe E koje vodi u posljednju kvalifikacionu grupu. Stipanović je zadovoljan dosadašnjim učinkom i vjeruje da se može dalje.

"Iznenadili smo Rusiju na domaćem terenu, u gostima smo izgubili od njih i Francuza, više se nije moglo na tim mečevima. Belgiju smo pobijedili 'na mišiće'. Nadam se da ćemo na ljeto da se pojačamo Jusufom Nurkićem i jednim kvalitetnim strancem, čime bismo mogli u paklenoj atmosferi dvorane u Tuzli da zaprijetimo i Francuzima."

Meč odluke Zvezde i Barana

Košarkaši Crvene zvezde u nedjelju od 21 čas igraju treći odlučujući meč polufinalne serije regionalne ABA lige protiv Mornara. Problem za "crveno-bijele" u ovom meču može da bude umor, s obzirom na to da su u petak igrali protiv Real Madrida u Evroligi. Sa Baranima su se do sada četiri puta sastajali ove sezone i tri puta izlazili kao pobjednici. U tim Mornara za ovaj meč trebalo bi da se vrati centar Uroš Luković, koji zbog povrede nije igrao na prva dva meča.