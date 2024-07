Stiv Ker objasnio zašto je držao Tejtuma na klupi

​Snagu košarkaške selekcije Amerike su na Olimpijskim igrama prvi osjetili srpski košarkaši, koji su u prvom kolu Grupe C poraženi od Amerikanaca sa 110:84.

Poslije utakmice je američki selektor Stiv Ker imao mnogo razloga za zadovoljstvo, a ono što je novinarima bilo posebno zanimljivo jeste odluka da Džejsona Tejtuma ne uvodi u igru.

"Znate, zaista je teško u 40-minutnoj utakmici igrati sa više od 10 momaka. A kada se Kevin vratio, samo sam prešao na kombinacije za koje sam smatrao da će imati najviše smisla. I izgleda ludo. Mislio sam da sam lud kada sam sve pogledao i utvrdio da su ovo sastavi do kojih sam želio da stignem."

Nastavio je Amerikanac:

"Džejson je jedan od najboljih igrača na svijetu. Koristio sam kombinacije za koje sam smatrao da imaju smisla i razgovarao sam s njim, a on je nevjerovatno profesionalan. Znate, to je za večeras. To ne znači da će tako ostati do kraja turnira. Ostaviće svoj trag. Ali ključ i naši momci to znaju, ključ cijele ove stvari je staviti sve NBA stvari u retrovizor i samo pobijediti u šest utakmica. A Džejson je vrhunski profesionalac i šampion, i on je to dobro podnio, i biće spreman za sljedeću utakmicu'', objašnjava Ker.

Naravno, pohvalio je Lebrona Džejmsa i fenomenalnog Kevina Durenta koji je bio nepogriješiv u šutu za tri poena (5/5), iako se tek oporavio od povrede.

"Očigledno je da sam trenirao Kevina tri godine i možda više od bilo kog igrača sa kojim sam ikada radio znam da kada se vrati iz dugog odsustva, to ne primjetite. Mislim, on je tako vješt i samo je izgledao kao da je u formi sredinom sezone nakon što nije igrao u pravoj košarkaškoj utakmici nekoliko mjeseci''.

O igri Srbije?

"Mislim da je Srbija odigrala dobro u prvoj četvrtini. I kada je Kevin ušao, cijela grupa, cijela druga grupa, mislio sam da su ušli i uradili stvarno dobar posao i na neki način vratili igru u našu korist. I odatle smo mogli da dalje gradimo igru na tome'', zaključio je Stiv Ker, prenose "Sportske".

