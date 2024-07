Stiv Ker poslije pobjede nad Srbijom: Jokić je najbolji na planeti

Ameriknaci su u pripremnom meču pobijedili tim Svetislava Pešića 105:79, a Ker je imao samo pohvale na račun svog tima, koji je prethodno pobijedio i Australiju.

"Imali smo dan odmora, ali sam zadovoljan kako smo odigrali. Odigrali smo sjajno u odbrani. Adebajo i Entoni Dejvis su zatovrili reket. Najveća snaga je naša dubina na klupi. Potrebno je samo da igramo jaku odbranu, da budemo čvrsti. Imamo nekoliko tandema, kao što su Lebron i Stef Kari. Do sada smo pokazali da nam je to najveća snaga, ali i dalje radimo da budemo što bolji. Fokus je na odbrani. Nije bitno ko pogađa koševe, toliko smo talentovani. Danas je to bio Stef Kari, sledeću utakmicu će biti neko drugi", rekao je Ker.

Govorio je i o Jokiću, koji večeras nije mogao da na pravi način ugrozi američki tim.

"Nikola je najbolji košarkaš na planeti. U svemu je tolikoi dobro, večeras nije bilo njegovo veče. Srbija takođe trenira, pronalazi formu za Olimpijske igre. Nije ovo bilo njegovo najbolje veče".

Kevin Durent nije bio u sastavu protiv Srbije, što je bila treća utakmica u kojoj se nije skinuo za američku selekciju.

"Kevin trenira i ide sve u pravom smijeru", dodao je Ker, prenosi b92.

