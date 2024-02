Stiv Ker postao najplaćeniji trener u istoriji NBA lige

Stiv Ker postao je najplaćeniji trener u istoriji NBA lige.

Golden Stejt Voriorsi produžili su saradnju sa legendarnim trenerom na još dvije sezone, a za te dvije godine će njegove usluge platiti 35 miliona dolara, odnosno 17.5 miliona po sezoni. Time su zaključeni višemjesečni pregovori, prenosi tanjug.

Legendarni Greg Popovič godišnje zarađuje više od onoga što će Ker dobijati po novom ugovoru, ali uz posao trenera Popovič je plaćen i za posao predsjednika kluba u San Antonio Sparsima.

BREAKING: Golden State’s Steve Kerr has agreed on a two-year, $35 million contract extension, Rick Smith and Dan Eveloff of @PrioritySports tell ESPN. Kerr’s new deal makes him the highest paid coach in league history at $17.5M a year. pic.twitter.com/Hpd0xslyCU