Stojaković za "Nezavisne": Jokić je jedan od najboljih u NBA

Nikola Jokić je razlog što igramo ovako dobro, on je naš lider i vuče ekipu. Već sada je jedan od najboljih igrača u NBA, rekao je za "Nezavisne" Ognjen Stojaković, jedan od trenera u Denveru, koji je prije svega zadužen za razvoj igrača u ovoj franšizi.

Prošle sezone Denver je ostao bez plej-ofa, a ove ne samo da je tim napredovao, nego su jedan od najboljih ekipa u NBA, koji se sa Golden Stejtom bori za prvo mjesto u Zapadu. Denver je bez sumnje jedna od najljepših NBA priča ove sezone, a glavna violina tima bez premca je Jokić. On iz godine u godinu sve više napreduje, a osim njegovog predanog rada velike zasluge za vrtoglavi uspon idu i Stojakoviću, kao i ostalim trenerima u Denveru, koji s njim radi naporno od prvog dana kada je Somborac kročio na američko tlo.

"Jokić je Ol-star igrač i to je dokaz njegovog kvaliteta. Zadovoljstvo je raditi s njim. On je talentovan i toliko je dobar da ga je lepo i samo gledati kako igra", kazao nam je Stojaković.

Jokić je u SAD došao kao "buco" i u samo nekoliko godina predanog rada napravio je veliku transformaciju iako je i dalje po fizičkom izgledu daleko od atleta koji su glavni ukras najjače lige na svijetu.

"On je jak, krupan i dobro nosi svoje telo. To je najvažnije, a to da li ima trbušnjake ili nema - to je stvar trenda. Najvažnije je da se on odlično kreće i da je mnogo ojačao. Kreativnost i lucidnost sam pokazuje na terenu", jasan je jedan od trenera u Denveru.

Dabl-dabl učinak skoro je svakodnevica za ovog sjajnog centra, koji sve češće bilježi i tripl-dablove i polako se približava najboljim igračima koje je NBA ikada imao.

"On je već sada jedan od najboljih igrača u ligi. Mi smo drugi na Zapadu, a on je naš najbolji igrač, to dovoljno govori. Dobro je što su ljudi i Liga počeli da ga primećuju i to će da raste sve više. Kažem - jedan je od najboljih, a tek će da pokaže šta sve može", kazao je Stojaković.

On je istakao da je malo ko u klubu očekivao da će Denver imati ovako dobru sezonu i da će se boriti za prvo mjesto na Zapadu, posebno nakon sezone u kojoj im je za jednu pobjedu izmakao plasman na plej-of, ali naglašava da ovo nije maksimum ove ekipe.

"Očekivali smo veći broj pobeda i to je bio cilj, naravno uz plasman na plej-of. Ovo je lep uspeh za sve nas. Momci rade u kontinuitetu i napredovali su mnogo. Sazreli su i to je dovelo do uspeha. Poklopile su se kockice, ali ne verujem da je ovo zenit ovog tima jer ovi momci imaju još mnogo toga da daju. Očekujemo da ćemo biti još bolji", rekao je on i istakao da će se tim do posljednjeg meča boriti za prvo mjesto na Zapadu jer bi to ekipi koji ima samo šest poraza kod kuće donijelo prednost domaćeg terena:

"Prednost domaćeg terena nam je važna. Mi smo na nadmorskoj visini od jedne milje i to je ekipama sa strane problem. To je naša prednost. Igramo brzo sa mnogo trčanja, što je u skladu sa mestom i uslovima u kojima igramo. Mlad smo tim i želimo prednost domaćeg terena. Nismo nikada igrali plej-of i zato je vrlo bitno da to ostvarimo".

Neiskustvo igranja u plej-ofu može da bude minus za ovaj mladi tim, ali ono što je najbitnije klub na igrače ne stavlja pritisak.

"Pa strahuje se zbog neiskustva, ali i ne. Igrači nemaju imperativ, nema pritiska. Znamo da smo mladi i da nemamo plej-of iskustvo i njihovo je samo da izađu na terenu i igraju jako. Rezultat će doći sam. Razlika između Evrope i NBA je što ovde postoji kontinuitet i u klubovima razumeju da za sve treba vremena".

Stojaković je u Denveru od 2014. godine. Prvo je radio kao video-koordinator, zatim kao asistent, dok je sada zadužen za individualni rad sa igračima. Ističe da je bio prijatno iznenađen kada se Denver odlučio baš za njega, a kao recept za uspjeh naglašava naporan rad, a kao najbitnije je to da uvijek budete timski igrač. Iz godine u godinu napreduje, a želja je da jednog dana samostalno vodi neki NBA tim.

"Idem korak po korak. Treba biti strpljiv i sve će doći na svoje. Moja želja je da jednog dana treniram NBA klub", zaključio je Ognjen Stojaković.

Juka fenomenalan

Član Denvera tri godine bio je reprezentativac BiH Jusuf Nurkić, koji je već neko vrijeme vrlo važan igrač Portlanda sa kojim će vrlo vjerovatno drugu sezonu uzastopno igrati plej-of.

"Juka je fenomenalan igrač i on to pokazuje na terenu. Dovoljno je pogledati njegovu statistiku. Radi se o vrhunskom igraču i on ima još dosta prostora za napredak", rekao je Ognjen Stojaković, trener u Denveru.

Djetinjstvo u Banjaluci

Ognjen Stojaković dio djetinjstva proveo je u Banjaluci. Išao je prva tri razreda u OŠ "Filip Macura", a grad na Vrbasu pamti po igranju sa drugarima, ali i po karateu.

"Najlepši period detinjstva sam proveo u Banjaluci, za koju me vežu samo najlepše uspomene. U Banjaluci sam trenirao karate. Prije desetak godina sam bio u Banjaluci i nisam mogao da verujem koliko se grad izgradio", rekao je ovaj 37-godišnjak.