Strašni Harden odigrao kao u najboljim danima (VIDEO)

Ekipa Filadelfije 76ersa je savladala Detroit Pistonse sa 111:123, a definitivno najbolji igrač današnjeg dana bio je strašni Džejms Harden koji je odigrao kao u svojim najboljim danima.

Harden je radio sve na terenu danas protiv Detroita.

"Bradonja" je imao novi tripl-dabl, ali zanimljivo da je do njega došao za samo 18 minuta na parketu, na kraju je za 28 minuta zabilježio 20 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Imao je i odličan šut iz igre, 7-14.

