Strašni Tejtum srušio Kliperse, novi rekord karijere Zajona

Košarkaši Boston Seltiksa pobijedili su poslije dva produžetka Los Anđeles Kliperse – 141:133.

U prestonici Masučestsa viđena je sjajna utakmica, jedna od najboljih ove sezone, a trijumf je na kraju otišao domaćoj ekipi.

Egal je bio tokom svih 48 minuta igre, Seltiksi su samo u jednom trenutku u trećoj četvrtini uspjeli da dođu do dvocifrene prednosti, ali je ona ubrzo spuštena.

Klipersi stalno bili u minimalnom zaostatku i kako Boston nije uspio da im slomi otpor, uslijedili su produžeci. Ključan koš za franšizu iz Los Anđelesa postigao je Markus Moris na 47 sekundi do kraja.

Doskorašnji košarkaš Njujork Niksa pogodio je trojku za 114:114, što je bio i konačan rezultat regularnog dijela meča.

Džejson Tejtum, junak Seltkisa, postigao je osam poena u prvom produžetku, ali to nije bilo dovoljno da se slomi protivnik. Ovoga puta Šemet je ubacio trojku za izjednačenje (127:127) i ušlo se i u drugih dodatnih pet minuta.

Boston je tamo konačno uspio da napravi iskorak, a ključnu ulogu igrao je Gordon Hejvord sa svojih sedam poena u posljednjih 90 sekundi utakmice. Seltiksi sada imaju skor 38/16, dok su Klipersi na 37/18.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je pomenuti Tejtum sa 39 poena (12/23) i devet skokova, Markus Smart je dodao 31, Hejvord je imao 21, a Kemba Voker 19 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Goste je predvodio Lu Vilijams sa 35 poena, Lenard je ubacio 28, Herel 24 uz 13 skokova, dok je Pol Džordž utakmicu morao da završi u drugoj četvrtini zbog povrede tetive.

Relive the fantastic double-OT finish between BOS and LAC, with the @celtics ultimately prevailing! pic.twitter.com/xVpnN6ReSv