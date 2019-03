Sudija Nurkiću "zakačio" slomljenu nogu, fanovi traže da ga otpuste

Gledaoci i fanovi Jusufa Nurkića bijesni su nakon što su vidjeli u krupnom kadru kako mu je sudija, dok je ležao na podu i previjao se od bolova, zakačio slomljenu nogu.

Kamere su detaljno zumirale Nurkićevu strašnu povredu, ali su zabilježile i trenutak kada je sudija prešao preko njega i zapeo za njegovu nogu bez da se osvrnuo. Javnost traži otkaz za nemarnog sudiju.

Nurkića su sa terena ispratili svi u publici, pa i fanovi protivničkog tima Brooklyn Netsa. Na društvenim mrežama postavljen je veliki broj poruka podrške i želja za što brži oporavak.

"Volimo te BosninaBeast, zaboravi na igru i budi jak jer te čeka dug oporavak", poručili su mu.

Trail Blazers fans show Jusuf Nurkic support as he gets carted off after suffering gruesome left leg injury pic.twitter.com/ZsNThlRq9j