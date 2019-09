Sudije ponovo na udaru: Da li je Adetokumbo zaslužio peti faul

I ponovo, po ko zna koji put, sudije Svjetskog prvenstva u košarci nalaze se na tapetu javnosti i kritičara.

Ovoga puta kontroverzan detalj desio se na meču Grčka – Češka, kada je MVP NBA lige Janis Adetokumbo napravio petu ličnu grešku.

Adetokumbo se zaletio na centra Češke Ondreja Balvina, koji se postavio za faul u napadu i isti iznudio.

Na ponovljenom snimku se, ipak, vidjelo da se Balvin koliko-toliko kretao dok je pokušavao da se namjesti za faul u napadu, kao i da kontakt koji je Janis ostvario sa njim nije bio toliko jak.

Da bi faul u napadu bio sviran, odbrambeni igrač u velikoj većini situacija ne smije da se kreće već mora da bude postavljen sa obje noge na parketu, što kod Balvina, barem tako deluje, nije bio slučaj.

Podsjetimo, Grčka je već jednom jasno oštećena na prvenstvu, pošto je Brazilac Bruno Kaboklo u posljednjoj sekundi meča grupne faze skinuo slobodno bacanje Kostasa Slukasa usput dotaknuvši obruč.

Da li je Janis opravdano isključen procjenite sami.

What do you think about that call on Giannis? That was his 5th foul. #FIBAWC #CZEGRE #HellasGotGame pic.twitter.com/S94wT4xo7A