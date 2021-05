Sudije su oštetile Jokića 14 puta ove sezone

Nikola Jokić – NBA košarkaš kojeg su sudije najviše oštetile ove sezone, ali i u poslednjih šest godina.

NBA liga objavljuje reviziju poslednja dva minuta poslije svake utakmice i u izvještajima govore o greškama sudija.

Očekivano, Nikola Jokić je na vrhu ukupne liste za ovu sezonu.

Jokić je čak 14 puta oštećen u završnici mečeva!

Nije se 14 puta svirao faul nad njim u završnici utakmica, što je prosto nevjerovatno, kada se radi o čovjeku koji je glavni kandidat za MVP nagradu.

To je čak duplo više od drugoplasiranog na ovoj listi, iznenađujuće, Rudija Gobera.

Sve je ovo u najnovijem članku "I vi biste se žalili" otkrio novinar Oven Filips.

On je naglasio da ulogu igra i to što je Jokić igrao u mnogo neizvjesnih završnica, pošto se ovaj izvještaj iz posljednja dva minuta objavljuje kada nijedan tim nema veću prednost od tri poena.

Ovo je i najviše grešaka sudija protiv jednog igrača još od 2015. godine – od tada se vodi ovaj zapisnik.

I na večnoj listi je Jokić na prvom mjestu, prosto nevjerovatno. Sudije su protiv njega pogriješile 37 puta, više od Džejmsa Hardena i Lebrona Džejmsa.

I looked at every Last Two Minute report this season to see which players have been on the wrong end of a bad call most often. Suddenly, it makes sense why Jokic complains as often as he doeshttps://t.co/TpB5y3ch9b pic.twitter.com/sLTV9bUJ8W