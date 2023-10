Supruga NBA igrača krila od njega da snima za Only Fans (VIDEO)

Bivši američki košarkaš Džo Smit bio je ljut i vidno razočaran kada je saznao da njegova supruga Kiša Čavis krila od njega da ima nalog na platformi za odrasle Only Fans.

U videu koji kruži drušvenim mrežama Kiša je zabilježila Smitovu reakciju kada je saznao tajnu svoje žene.

"Ne mogu da vjerujem da sjedim ovde i saznajem da imas OnlyFans svih ovih godina. Nepoštovanje, mogla si makar da razgovaraš sa mnom prije nego što si ovo uradila", rekao je između ostalog vidno iznervirani Smit.

Njih dvoje su u braku od 2018. godine, a njihovo venčanje je bilo dio popularnog TV šoua "'Say Yes to Dress".

I dok se Smith nervirao Čavisova je cijelo vrijeme sve snimala i govorila da je to isključćivo njena izbor i njena stvar.

"Znači, imam stranicu OnlyFans i on je ljut jer tek sada saznaje za to. Ne radim to ni sa kim osim sa sobom, pa zašto bih onda morala da ti kažem? Moj izbor, moje tijelo", navela je ona objašnjavajući da radi i druge poslove i da je OnlyFans nalog kreirala da bi zaradila novac koji joj je potreban.

Smit je tokom 16 godina u NBA zaradio 61 milion dolara ali je prije četiri godine proglasio bankrot pa je bio dio programa koji pomaže bivšim sportistima da bolje upravljaju finansijama a koji je pokrenuo poznati bejzbol igrač Aleks Rodrigez.

Ex NBA player Joe Smith finds out his wife has an Only Fan pic.twitter.com/DFHA1mI0y1 — SHO’NUFF (@IAMSHO_NUFF) October 30, 2023

