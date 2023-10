Šuterska klinika i sigurna pobjeda Zvezde u Evroligi

Košarkaški klub Crvena zvezda savladala je francuski Asvel u prvom kolu nove sezone Evrolige rezultatom 94:73.

Ukoliko ste navijač ''crveno-belih'', onda večerašnja utakmica daje puno toga pozitivnog. Prava šuterska klinika viđena je večeras od strane srpskog kluba. U domaćem timu najefikasniji je bio novajlija Šabaz Nejpir koji je pogodio 21 poen, odmah iza njega sjajni Rokas Gedraitis sa 17 poena. Koliko je Zvezda bila večeras šuterski raspoložena kazuje i činjenica da Litvanac u prvom poluvremenu nije imao promašaja, sve što je probao sve je prošlo, čak ni sa klupe domaćina u jednom momentu nisu mogli da vjeruju.

Međutim, ono što je još više fasciniralo jeste Zvezdina dužina klupe koja se večeras prikazala na djelu. Kada vam se na poziciji pleja mijenjaju Nejpir i Teodosić i prinuđeni ste da njima dozirate vrijeme na terenu, mora da su glavobolje pozitivne.

Potom, u momentu kada u timu već imate specijaliste za odbranu poput Branka Lazića i Stefana Lazarevića i kada u tu jednačinu ubacite i najboljeg defanzivca Evrolige u liku Adama Hange, Duško Ivanović , sigurno može mirno da spava. A ko ne bi mogao?

No, da se vratimo malo na to kako je utakmica izgledala sa poenterskog aspekta. Zvezda je u prvoj četvrtini upisala sedam trojki iz devet pokušaja, do odlaska na odmor 12 iz 21 šuta, za ogromnih plus 21 poslije 20 minuta – 52:31.

Kada imate takav skup igračke klase u svom rosteru, onda sigurno pomaže da na klupi imate trenerskog vuka kao što je Duško Ivanović. Ivanović je čestim izmjenama održavao visok nivo igre na obe strane terena, šansu je u prvom poluvremenu ukazao svima osim Stefanu Lazareviću, a prednjačili su Gedraitis sa 14 (4/4 za tri), Nejpir sa 13 (3/5 za tri) i Simonović (2/2 za tri) sa 10 poena. Interesantno, Ognjen Kuzmić je sa četiri asistencije bio najbolji dodavač u domaćem timu.

Treća četvrtina bila je problematična za ''crveno-bele'' iako je Branko Lazić trojkom u 23. minutu svom timu donio maksimalnih 62:37. Od tog trenutka osjetio se pad energije u domaćem timu, a kao posljedica toga dozvolili su gostima da serijom 13:2 dođu do podnošljivih 14 poena minusa – 64:50 na tri minuta prije kraja tog perioda utakmice.

Ipak, domaći nisu dozvolili bilo kakvo iznenađenje i do kraja utakmice odigrali su onoliko koliko je bilo potrebno da održe sigurnu prednost, koja nijednog trenutka nije bila manja od plus 14.

''Crveno-bele'' 13. oktobra očekuje gostovanje ekipi Žalgirisa, a Asvel dan ranije dočekuje Partizan.