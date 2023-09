Sutra počinje nova sezona u ABA ligi, košarkaši Partizana brane titulu

Nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi startuje sutra utakmicom Split - Studentski centar, a titulu brani Partizan, koji je prošle sezone u finalu plej-ofa bio bolji od Crvene zvezde 3:2 u pobjedama.

Prvo kolo će sutra od 18 sati otvoriti košarkaši Splita, koji će na svom terenu igrati sa ekipom Studentskog centra iz Podgorice. U subotu će Cedevita Olimpija u Ljubljani od 18 sati dočekati Megu, dok će pola sata kasnije u Podgorici igrati Budućnost i Zadar. Igokea će od 20 časova u Laktašima dočekati Crvenu zvezdu.

Ekipa Borca će u nedjelju od 18 sati u Čačku igrati sa Cibonom, dok će se u Železniku od 20 časova sastati FMP i Krka. Košarkaši Partizana će u ponedjeljak u Štark areni u 19 sati dočekati Mornar iz Bara.

Partizan i Crvena zvezda u novu sezonu ulaze sa istim velikim ambicijama. Crvena zvezda je u ljetnjem prelaznom roku dovela 10 košarkaša (Dejan Davidovac, Marko Simonović, Miloš Teodosić, Adam Hanga, Majk Tobi, Džoel Bolomboj, Rokas Giedraitis, Šabaz Nejpir, Jago dos Santos i Nemanja Bjelica), a "crveno-bele" je napustilo 10 igrača (Stefan Marković, Luka Vildoza, Hasan Martin, Džon Holand, Bendžamin Bentil, Ognjen Dobrić, Fakundo Kampaco, Filip Petrušev, Nikola Ivanović i Miroslav Raduljica).

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović je istakao uoči početka sezone da su ciljevi kluba uvijek najveći.

"Ja sam u velikom klubu koji se zove Crvena zvezda i tu su ciljevi uvek najveći. Ja bih da idem iz utakmice u utakmicu, pa ćemo da vidimo kako ćemo. Primarni cilj je da dobijemo prvu utakmicu. To je prvo. Onda ćemo da vidimo drugo. Što se tiče igrača, ja mislim da sam potpisao i sigurno sam potpisao dobre igrače, ali skup dobrih igrača ne znači i dobar tim, moramo da radimo na tome", naveo je Ivanović.

Partizan su napustili Jam Madar, Dante Egzum, Matijas Lesor i Joanis Papapetru, dok su u redove "crno-belih" stigli Ognjen Jaramaz, Pi Džej Dozijer, Frenk Kaminski i Mateuš Ponitka.

"Želimo da damo sve od sebe, da imamo u mislima naše predivne navijače koji nam daju energiju, koji su prošle godine nosili tim da igra na najvišem nivou. To je jedini cilj, u oba takmičenja, prvo ABA, a potom Evroligi. Imamo još pet dana do prve zvanične utakmice. Probaćemo da ih iskoristimo, da probamo da otklonimo sve one slabosti koje smo imali u pripremnom periodu, da insistiramo na dobrim stvarima i da što spremniji dočekamo sezonu, koja je izazovna u svakom pogledu. Sa neverovatnim brojem utakmica", istakao je trener Partizana Željko Obradović i dodao da "crno-beli" žele da dovedu još jedno pojačanje.

U plej-ofu ABA lige igraće osam prvoplasiranih timova. Četvrtfinalne i polufinalne serije igraće se na dvije pobjede. Finalna serija biće odigrana na tri pobjede.