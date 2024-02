Svetislav Pešić: Finska i Gruzija kao test za Pariz

Skupili smo se zbog kvalifikacija za 2025. godinu, ali naravno da tamo negde uvek stoji da od ovih priprema i dve utakmice treba da vidimo šta možemo da dobijemo i za Olimpijske igre u Parizu, poručio je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić.

Pešić je okupio nacionalni tim u hali „Aleksandar Nikolić“ pred kvalifikacione mečeve protiv Finske (23. februara u Beogradu) i Gruzije (26. februara u Tbilisiju).

„Ovo je naše prvo okupljanje nakon Svetskog prvenstva u Manili, verovatno iz zadnje do Olimpijskih igara, tako da prioriteti su jasni. Skupili smo se zbog kvalifikacija za 2025. godinu, ali naravno da tamo negde uvek stoji da od ovih priprema i dve utakmice treba da vidimo šta možemo da dobijemo i za Olimpijske igre“, kazao je Svetislav Pešić i dodao:

„Prioriteti su utakmica sa Finskom i sa Gruzijom u Tbilisiju. To su dve različite ekipe, imaju različit stil igre. Moderna košarka, igraju u tranziciji. Gledali ste Fince, oni su napravili fantastičan napredak i sa aspekta struke, i sa aspekta igrača koji igraju u Evropi. Oni dolaze sa punom motivacijom u Beograd. Uvek je drugačiji osećaj svih ekipa kada dolaze u Beograd, uključujući i reprezentativne timove. Tako da moramo puno da radimo na odbrani od tranzicije, dosta su kvalitetni“.

Prokomentarisao je i igru protivničkih ekipa.

„Gruzija je totalno drugačija ekipa sa Šengelijom i sa Šermandinijem. Dobili su novog stranca, dobili su novog trenera – Džikića. Za nas je najvažnije da vidimo gde se nalazimo. Odredili smo 15 igrača, na neke nismo mogli da računamo. Želeli smo da tu budu i Milutinov i Topić, koji su van. Jedan je operisan, jedan u fazi oporavka. Bila nam je želja da prvi put uključimo Vukčevića iz Partizana, ali on tek idućeg marta puni 21 godinu. Po pravilima FIBA tek od sledećeg meseca bi mogao da igra zvanične. Na Lučića ne možemo da računamo zbog obnove povrede. Ništa nije opasno. Jović je stigao, međutim ostao je u Nišu. Najverovatnije na njega ne možemo da računamo zbog situacije u njegovoj porodici. To se nije promenilo od Manile. Smailagić je bio bolestan, on nije igrao ni u kupu. I dalje je na ispitivanju sa medicinskim timom Partizana, ali istovremeno i sa Gagom Radovanovićem“, dodao je Pešić.

Reprezentaciju Srbije u predstojećima kvalifikacijama činiće: Aleksa Avramović, Aleksa Radanov, Aleksa Uskoković, Balša Koprivica, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Dušan Beslać, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Marko Gudurić, Nikola Đurišić, Ognjen Dobrić, Ognjen Jaramaz, Uroš Trifunović i Filip Petrušev.

