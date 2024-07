Svetislav Pešić nakon Grčke: Ovo je bio dobar ritam

U posljednjoj provjeri pred put na Olimpijske igre, košarkaška reprezentacija Srbije je u prepunoj Beogradskoj areni prikazala odličnu igru i ubjedljivo savladala nacionalni tim Grčke rezultatom 94:72.

„Orlovi“ su pokazali da su spremni za izazove na Olimpijskim igrama u Lilu i Parizu, a zadovoljan je i selektor Svetislav Pešić.

„Najvažnije sa ove utamice što smo uzeli jeste da smo imali kontinuitet, da smo podizali ritam igre i rasli od početka do kraja. Rezultat ponekad može da vara, sada to nije slučaj. Ovo je bio dobar ritam, dobili smo sve četvrtine. Digli smo ritam odbrane u pik en rolu specijalno sa Milutinovim, naravno i Vasom, Avramovićem… Njega smo i odmarali posle… Vasa nam je važan, da se vrati, on se isto „pocepao“ dobro, kao i Gudurić i Vanja koji su držali ritam. Odbrana ne počinje od centara, nego bekova, pre svega od odbrane protiv plejmejkera. Videli ste razliku u pristupu naše odbrane i to bi sada trebalo da bude to. Nakon toga dolazi naš talenat i individualni kvalitet napada. Ali, sve mora da krene iz odbrane. Dobro smo igrali odbranu, podelili 30 asistencija, videli ste kako je Avramović odigrao pametno, izvanredno, postao je pravi plejmejker, podelio je osam asistencija i on kaže da mu je to najviše u karijeri“, rekao je Pešić i dodao:

„Naša odbrana je mnogo važna, da bismo igrali kontru, da bi došao do izražaja naš talenat koji nikad nije sporan. Danas smo imali i preko 40 odsto za tri, to nas raduje. Šut dolazi kao produkt dobre odbrane, tenzije u odbrani. To je bilo dobro. Osnovno, što bih hteo da istaknem je naše fizičko stanje. Nije na optimalnom nivou, ali svi imaju svoje probleme, a ja kažem da ima samo rešenja. Velika je razlika pripremati ekipu pred Mundobasket i sada. Zašto? Zato što su svi igrači mogli da imaju kratak period da naprave odmor pred takmičenje. Sada je drugačija situacija, jer Olimpijske igre kreću mesec dana ranije u odnosu na Mundobasket. Sezona se u celom svetu završila mnogo kasno, igrači su došli sa povredama koje su morali da zaleče. Morali smo malo da improvizujemo tokom priprema, praktično nijedan igrač nije bio bez povrede koju je vukao tokom cele sezone, postoji i mentalni umor“.

On je istakao da ekipa možda nije trebalo da ide Abu Dabi.

„Možda, jer je bio naporan put, iako smo imali fantastičnu organizaciju, ali opet je druga klima, sve je drugačije bilo i izgledali smo dosta umorno. Bile su nam potrebne te utakmice, a zaradila se i dobra para. Morali smo da igramo, sportski aspekt je najvažniji, vidite da nema protivnika, morali smo da prihvatamo te utakmice. To nas je malo poremetilo, ali sve ostalo je dobro. Videli ste da smo u napadu imali dobar sekundarni pas, 30 asistencija, tu smo se poboljšali“, istakao je Pešić.

Svetislav Pešić najavio je večeras da će konačan spisak igrača za Olimpijske igre saopštiti sutra.

