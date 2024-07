Svetislav Pešić nakon SAD: Nismo ništa novo doživeli

Nismo ništa novo doživeli, poručio je Svetislav Pešić, selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u prvoj utakmici na Olimpijskim igrama.

U utakmici igranoj u Lilu Srbija je savladana od nacionalnog tima SAD rezultatom 84:110 (20:25, 29:33, 16:26, 19:23)

„Utakmica kakvu smo očekivali, nismo ništa novo doživeli. Velika je razlika kada igraju protiv nas, dodatna motivacija je prisutna, pride imaju dodatni individualni kvalitet. Mi nismo mnogo govorili o odbrani, a sve počinje od odbrane i to je baza kompletne igre. Mi smo se više u pripremi koncentrisali na napad, jer smo znali da će da vrše jak pritisak na našu organizaciju igre, što su i radili. Dokle god smo držali naš ritam, odnosno precizno odigravali naše sisteme, bilo je dobro. Čim smo to napustili, došli smo u situacije da prerano uzimamo šuteve, a šut nas nije nešto specijalno slušao. Nije uobičajeno za nas da šutiramo 34 trojke. To je dokaz da smo negde izgubili organizaciju igre“, rekao je Pešić i dodao:

„Radili smo drugačije od onoga što smo hteli celo prvo poluvreme. U tome vidim razlog što smo izgubili ritam igre. Rekli smo pred meč sa Amerikancima da ništa ni pobeda, ni poraz ne menjaju. Mi moramo da igramo još dve utakmice u grupi da bismo se kvalifikovali za četvrtfinale. To neće biti nimalo lako. Videli ste kako su odigrali Portorikanci i Južni Sudan. Znamo kako treba da reagujemo posle utakmice sa Amerikancima. Na ovakvom takmičenja nema previše razloga, niti treba da se prave specijalne analize. Mi moramo da se okrenemo našoj igri i kako da se spremimo“.

Sledeći meč Srbije igra u srijedu od 17.15 sati protiv Portorika.

