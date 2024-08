Svetislav Pešić nakon Sudana: Fantastična utakmica, veliki spektakl

Košarkaši Srbije plasirali su se sinoć u četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu.

U trećem kolu grupne faze, Srbija je savladala Južni Sudan sa 96:85 i tako zakazala četvrtfinalni duel sa ekipom Australije, koji je na programu 6. avgusta od 14.30 u pariskoj hali „Bersi“.

Žrijeb je odlučio da se pobjednik duela Srbije i Australije u polufinalu ukršta sa pobjednikom četvrtfinala SAD - Brazil.

„Fantastična utakmica, veliki spektakl. Neobična ekipa, koja igra verovatno košarku budućnosti, tu nema dileme. Ovako će se igrati košarka za desetak godina. Neće to biti kao hokej na ledu, ali biće brza košarka. Imaju ogromnu mentalnu snagu koja je pored svih tehničkih i taktičkih stvari važna. Teško ih je savladati. Imali su dve fantastične utakmice protiv Amerikanaca i tu su podigli samopouzdanje. Rekao sam i pre utakmice, oni ne gledaju ko je protivnik, gledaju samo svoju igru. Šutirali su 80 puta, ali smo uspeli da ih uvedemo u naš ritam, da igramo odbranu onako kako mi želimo, da se znaju sve pojedinosti. To njima malo teže pada, kada im se oduzme posed i usporava napad. Mi smo imali dobre procente šuta, preko 30 asistencija i 40 skokova. Pored pobede, ova naša igra daje optimizam za ono što nas čeka u četvrtfinalu. Da smo pogodili penale, možda bismo i ranije završili utakmicu. Ono što mi se najviše dopalo, jeste to što smo pobedili kad je bilo teško“, rekao jeselektor Srbije Svetislav Pešić i dodao:

„Hteli smo da pobedimo već u prvom poluvremenu, a teško je kada se navikneš, kada prethodni meč dobiješ 40 razlike, na jednu tesnu utakmicu gde se igra na malu razliku. Teško je mentalno držati se u tim okolnostima. Uspeli smo da se ne bavimo rezultatom, već našom igrom. Nismo gledali gore šta se dešava, već da sprovedemo u delo ono što smo zamislili. Napravili smo balans unutrašnje i spoljne linije, Bogdanović je pogađao do sada najbolje na turniru. Australija je težak rival, jedna od najboljih ekipa. Fantastično brzi, imaju NBA igrače, ogromno iskustvo, za razliku od Južnog Sudana koji je energija i mentalna snaga. Australija je ipak iskustvo i brzi su, izvanredni šuteri, odlični su u tranziciji. Već dugo godina igraju zajedno, imaju kontinuitet, prava su ekipa. Videli smo kako je Grčka dobila, fantastičnom odbranom. Bez toga nema ništa. To moramo i mi da pokažemo, pre svega da odigramo odbranu kako možemo, onda sudbina zavisi od nas, ne od drugog“.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.