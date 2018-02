Svetislav Pešić za "Nezavisne": Navaro prenosi moj karakter na teren

Sjajno je opet sarađivati sa velikim igračem kao što je Huan Karlos Navaro. Nakon prethodnog odlaska iz Barselone smo održavali kontakt i često razgovarali. Jako je važno da je neko od mojih bivših igrača ostao da ostalima prenese i transmituje ko je to Pešić, kakav mu je karakter i šta traži. Navaro je neko ko će mi pomagati na utakmicama i van njih.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Svetislav Pešić, trener košarkaša Barselone, koji je nedavno preuzeo katalonski tim. Popularni Kari je za sedmicu dana sa posrnulim gigantom došao do prvog trofeja po povratku u klub, s kojim je 2003. godine osvojio Evroligu, prvenstvo Španije i Kup kralja. Sa posljednjim navedenim trofejom počeo je i ovaj mandat na završnici Kupa u Kanarskim ostrvima gdje su savladani domaćin Gran Kanarija, Baskonija i u finalu najveći rival Real Madrid.

Uprkos premijerne četiri pobjede i trofeju, Pešić čvrsto stoji na zemlji i svjestan je da je timu koji je zabilježio 21 poraz u dosadašnjem toku sezone potrebno mnogo da ostane na pobjedničkom kolosijeku.

"Ambicije su naravno uvek velike u Barseloni, želimo da pobeđujemo. Zato je dobro da smo odmah uzeli tu jednu titulu. Što se tiče Evrolige i eventualnog plasmana u plej-of, tu nam je ostala samo matematička šansa. Mi ćemo ipak da igramo i borimo se kao što to Barselona treba da uvek radi. Preterano je mnogo i utakmica u ovom sistemu Evrolige. Ja sam mnogo više za onaj stari, gde se igrala top 16 faza, ali šta je - tu je. U ovakvoj Evroligi više ne znate da li je domaći teren prednost ili nije. Ipak, španska ACB liga je prioritet. I tu je takođe teška situacija. Imamo sedam poraza i negativan međusobni omjer sa konkurentima Baskonijom i Unikahom. Uz to imamo i jako težak raspored. Koncentracija je na tome da se stabilizujemo, dobro radimo, treniramo i popravimo kvalitet do plej-ofa. Bitna je i pozicija pred doigravanje, nije isto biti drugi, treći ili četvrti", kaže iskusni stručnjak.

Na turniru Kupa kralja, osim ostvarenog rezultata, primjetne su i velike promjene u igri ekipe. Najkorisniji igrač (MVP) je bio Tomas Ertel, koji kod Pešićevog prethodnika Sita Alonsa nije imao preveliku ulogu u ekipi. Slična je bila situacija i sa hrvatskim centrom Antom Tomićem.

"Mi druge opcije osim Ertela na poziciji plejmejkera gotovo da nemamo. Ista situacija je i na centru, gde uz Tomića imamo Kevina Serafina, koji je povređen i ne znamo kada će se vratiti. Mislim da je u tome svemu najveću ulogu odigralo to što sam dao loptu u ruke Pau Ribasu. On je sve do sada igrao nedovoljno, a radi se o igraču visokog nivoa. Ima veliki karakter i personaliti. Mučili su ga umor i sitne povrede ranije, a ne treba zaboraviti ni da je to igrač koji je gotovo godinu dana ranije propustio zbog povrede Ahilove tetive. Siguran sam da će i svi ostali napredovati kako sezona bude odmicala. Da li ćemo osvojiti titulu - videćemo! To je daleki cilj. Ja nisam policijski trener, a ni Barselona klub. Kada su me pozvali da pomognem bio sam uveren da možemo da napravimo dobar rezultat i zato sam i došao", kaže trener, koji je tokom bogate karijere osim "Barse" vodio i Bosnu, Albu, Keln, Lotomatiku, Đironu, Dinamo Moskvu, Crvenu zvezdu, Valensiju i Bajern.

Početak ovog vijeka na reprezentativnom nivou obilježio je upravo Pešić titulama prvaka Evrope 2001. i svijeta 2002. godine. Srbija, koja je nasljednica te reprezentacije, aktuelni je evropski, svjetski i olimpijski viceprvak.

"Već nekoliko godina dominiramo evropskom košarkom. Sledi Svetsko prvenstvo naredne godine u Kini, za koje treba da se kvalifikujemo. Taj put nije nimalo lak s obzirom na to da u kvalifikacijama ne igraju mnogi igrači. Ekipa je u dobrim godinama, ali još se ne zna koji će igrači da idu pa je i pomalo rano za priču o tome. Opet, nekako sam siguran da će otići jedna jaka ekipa koja će ići na medalju. Neću reći da mi je nebitno koja je medalja u pitanju, ali zaista je svaka veliki uspeh i ja ih sve gledam kao zlatne. Tu odlučuju nijanse, a danas ima mnogo dobrih timova", zaključio je Pešić.

"250 stepenica" za srca i motivaciju mladih

Prethodne godine napravljen je dokumentarni film "250 stepenica" o legendarnoj generaciji mladih jugoslovenskih košarkaša koja je sa Svetislavom Pešićem na mjestu trenera osvojila Svjetsko juniorsko prvenstvo u Bormiju 1987. godine. Pešić ne krije zadovoljstvo što je na taj način obilježeno 30 godina od uspjeha Vlade Divca, Tonija Kukoča, Samira Avdića i ostalih igrača "plavih", sa njim kao "kormilarom".

"Mi smo zaista zahvalni ljudima koji su to radili. Takvi filmovi su sjajna stvar za mlade generacije kako bi imale motivaciju da naporno rade. Svi igrači su odvojili dosta vremena da bi učestvovali u snimanju filma jer nam je bilo stalo da on stigne do srca mladih. Dobio je dosta dobre kritike od javnosti i sada smo vrlo ponosni", kaže Pešić.