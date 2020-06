Svijet bruji o Kobijevom muralu u Gradišci

Počelo je kao lokalna priča, brzo je odjeknula regionom, a nije dugo trebalo da za Gradišku čuje Evropa i svijet. O najvećem muralu posvećenom legendarnom Kobiju Brajantu, koji se nalazi u gradu na Savi, pisali su mediji u SAD, Velikoj Britaniji, Brazilu, Indiji, Italiji...

"Reuters", "Gazzetta", "Los Angeles Times", "Sportando", "The Guardian", "Eurohoops" samo su dio evropskih i svjetskih medija koji su pažnju posvetili muralu koji je završen prije nekoliko dana. Kada prema nečemu nastupite sa mnogo ljubavi, onda vam ne treba baš mnogo toga da sve snove pretvorite u javu. Upravo to je pokazala neformalna grupa građana u sastavu Igor Damjanović, Marko Karan, Danilo Šobot, Vukašin Zdjelar, Dušan Ristić, Dejan Gajić... Njihov rad brzinom svjetlosti je obišao cijeli svijet i to više nego zasluženo.

"Mislim da još nismo ni svjesni koliko je ovo zaista odjeknulo i do kojih sve medija je došlo. Iskreno, očekivao sam da dođe do SAD, na ovaj ili onaj način, a da će baš svi o tome pisati - od Brazila, preko Indije, Rusije, pa do Amerike i Britanije, stvarno nismo ni sanjali. Možda se sve izdešavalo u idealno vrijeme, jer smo se vodili time da smo mi grupa običnih smrtnika koja na svom primjeru želi poslati neku lijepu poruku našem gradu, okruženju, a na kraju i na globalnom nivou", rekao je Gajić za "Nezavisne".

Mural Brajantu jedna je od glavnih sportskih tema ovih dana, a posveta ovoj košarkaškoj legendi, koja je poginula krajem januara u helikopterskoj nesreći, nalazi se na zidu Osnovne škola "Danilo Borković" u Gradišci. Veličina murala je 6x12 metara i važi za najveći u Evropi, a zamisao košarkaških zaljubljenika iz ovog grada u dijelo je sproveo Deni Božić. Desetak dana trajali su radovi, cijeli projekat je koštao oko 4.000 KM.

Da ovo neće biti sve što ćemo vidjeti od ove grupe momaka iz Gradiške, govori i to da je u planu izrada još četiri murala koja će takođe krasiti zidove ove škole u gradu na Savi. Murali će biti posvećeni najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću, najboljoj svjetskoj odbojkašici Tijani Bošković, te još dvojici legendni iz svijeta košarke o kojima ne treba trošiti mnogo riješi: Nikoli Jokiću i Aleksandru Đorđeviću.