Tajna Jokićeve "magije" raskošan talenat i košarkaška inteligencija

Nikola Jokić nastavlja da pokazuje sav svoj raskošan talenat i košarkašku inteligenciju na parketima NBA lige.

U noći između nedjelje i ponedjeljka, on je zabilježio četvrti tripl-dabl u sezoni, protiv Minesote, a jedan od poteza koji su obilježili utakmicu bio je pas srpskog centra za Fakunda Kampaca.

Igrala se druga četvrtina, kada je Jokić uposlio argentinskog plejmejkera, koji je stajao lijevo, dijagonalno od njega.

Momak iz Sombora je iznenadio ne samo protivničke igrače, nego i novinara Denver posta, Majka Singera.

Have watched this pass like 15 times and it doesn't make any sense. As far as I can tell, this is a blind pass to the corner. Nikola Jokic never once looked in the direction he was going to pass it. pic.twitter.com/WulDj4Qxsg