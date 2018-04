Tanjeviću uručena Državna nagrada za sport

Legendarni košarkaški stručnjak i tvorac šampionske generacije košarkaša Bosne koja se 1979. godine popela na krov Evrope, Bogdan Tanjević primio je Državnu nagradu za sport BiH za 2017. godinu. Ovo najveće priznanje koje BiH dodjeljuje za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta i afirmaciji BiH, uručio mu je ministar civilnih poslova BiH, Adil Osmanović na čiji je prijedlog Vijeće ministara BiH donijelo ovakvu odluku.

"Zahvaljujem se za ovako veliku nagradu, koja je sigurno nešto što će mi ostati u srcu tokom ovo malo vremena što mi je ostalo. No, duboko me čini ponosnim. Hvala i mom klubu Bosni, koji me predložio, i koji će ostati najznačajniji i najdraži u mom životu", kazao je popularni "Boša".

Tanjević je rođen 13. februara 1947. godine u Pljevljima. Osim titule prvaka Evrope sa Bosnom je osvojio i dva naslova šampiona SFR Jugoslavije. Bio je prvak nacionalna prvenstva Italije, SR Jugoslavije, Francuske i Turske, a sa reprezentacijom Italije bio je prvak Evrope 1999. godine, a s Turskom vicešampion svijeta 2010.