Teo solidan u porazu Klipersa, novi poraz Orlanda

Orlando Medžik doživio je sedmi uzastopni poraz i to na svom terenu od lidera Istoka Toronta 117:104. Solidnu rolu imali su Nikola Vučević i Mario Hezonja.

Prva četvrtina na Floridi bila je veoma efikasna. Završena je 42:37 u korist gostiju, a iako je u narednom periodu Toronto počeo da stvara razliku, borbeni moral kod Magičnih nije nedostajao.

Tokom čitave treće i početkom četvrte četvrtine Orlando se potpuno vraća u igru, u par navrata je i poveo, ali su favorizovani Reptorsi na kraju ipak prelomili meč i došli do novog trijumfa. Kod gostiju Demar Derozan je bio najefikasniji sa 21 poenom, dok je Kajl Lauri postigao 17, ali uz 11 asistencija. Na drugoj strani najefikasniji su bili Mario Hezonja i Ivan Furnije sa po 17 poena, a dvocifreni je bio i Nikola Vučević sa 14 uz šest skokova. Reptorsi su vodeći na Istoku sa 43-17, dok je Orlando 15. sa 18-43.

Detroit je prekinuo seriju od četiri neuspjeha i slavio protiv jednog od direktnih konkurenata za plej-of Milvoki Baksa. Pistonsi su bili ubjedljivi 110:87, uz sjajnu partiju Andrea Dramonda. Centar je imao dabl dabl sa 15 poena i 16 skokova, a efikasniji su bili Stenli Džonson sa 19 i Redži Bulok sa 16 poena. Na drugoj strani Erik Bledso je postigao 19, Kris Midlton 17, dok je Janis Adetokumbo zabilježio 11 poena. Milvoki je sedmi na Istoku sa 33-28, dok je Detroit deveti sa 29-32, a između je Majami sa skorom 32-28.

Boston Seltiksi nastavili su da prate Toronto. Protiv Šarlot Hornetsa došli su do četvrtog vezanog trijumfa 134:106, a briljirao je Kajri Irving sa 34 poena i svega pet promašaja iz igre od 18 pokušaja. Na drugoj strani ponovo su Kemba Voker sa 23 i Dvajt Hauarda sa 21 poenom vukli Hornetse, ali bez još nekog košgeterski raspoloženog nisu mogli više u Ti Di Gardenu. Boston je drugi na Istoku sa 44-19 dok su Hornetsi 10. sa 28-34.

Atlanta je na svom parketu prekinula seriju od četiri vezana poraza i napravila malo iznenađenje pobjedom nad Indijanom, koja zauzima plej-of mjesto - 107:102. Ovom pobjedom Atlanta je preskočila Orlando i više nije posljednja na Istoku, dok su Pejsersi i dalje peti.

Najuzbudljiviji meč večeri odigran je u Dalasu, gdje su poslije produžetka slavili Oklahoma Siti Tanderi 111:110, uz vođstvo fenomenalnog Rasela Vestbruka. Šampion Golden Stejt slavio je protiv Vašingtona, a Nju Orleans preokrenuo protiv San Antonija.

U Teksasu vodio se veliki obračun, gotovo revolveraški. Djelovalo je poslije prve dvije četvrtine da su gosti mnogo bliži pobjedi. Imali su i +15, a na veliki odmor su otišli sa 11 poena prednosti - 54:43. Dalas je krenuo postepeno da se vraća u trećoj dionici i na kraju je potpuno prestigao do kraja iste Tandere. Meč se tada potpuno okrenuo, a sredinom četvrte četvrtine imali su +7.

Ipak, čarobni Vestbruk i Pol Džordž inicirali su povratak i nekako je Oklahoma povela 100:98. Pauel je ipak donio produžetak, a u njemu ponovo dobijena situacija za domaćina. Imali su 110:108, a onda je Rasel Vestbruk sjajno poentirao uz faul i rutinski pogodio slobodno bacanje za pobjedu 111:110. Vestbruk je postigao 30 poena, imao 11 skokova i sedam asistencija, dok je Pol Džordž zabilježio 23 pogotka i 11 skokova i šest asistencija. Na drugoj strani Harison Barns postigao je 26, a Bilal Pauel 21 poen. Oklahoma je sedma na Zapadu sa 36-27, dok je Dalas 12. sa 19-43.

Sparsi su vodili i kontrolisali meč do posljednje četvrtine u koju su ušli sa plus osam. Ipak, ta prednost otišla je kao dlanom o dlan, a Entoni Dejvis i kompanija došli su do nove, sedme uzastopne pobjede, četvrte od All Star pauze. Dejvis je bio najzaslužniji za trijumf 26 poena i 15 skokova, ali je Džru Holidej postigao samo poen manje. Radžonu Rondu falila su samo dva skoka za tripl dabl, pošto je imao 13 poena i 12 asistencija, a solidan je bio i Nikola Mirotić sa 13 poena. Na drugoj strani Rudi Gej postigao je 19, Dehaunte Marej 18, a Manu Đinobili 17 poena. Pelikansi su šesti sa 35-26, dok su Sparsi četvrti sa samo pobjedom više.

Novi trijumf zabilježili su Golden Stejt Voriorsi, ne baš lako protiv četvrte ekipe Istoka Vašingtona 109:101, uz 32 poena Kevina Durenta i 25 Stefa Karija. Na drugoj strani Keli Ubre 17 i Oto Porter sa 16 bili su jedine svjetle tačke.

Finiks je zahvaljujući fenomenalnom Devinu Bukeru i njegova 34 poena došao do pobjede nad Memfisom 110:102. Na drugoj strani Mark Gasol imao je dabl dabl učinak od 22 poena i 13 skokova.

Hjuston Rokitsi bili su ubjedljivi u Los Anđelesu i savladali Kliperse. Ovom pobjedom Rakete ljubomorno čuvaju prvo mjesto Zapada, dok Kliperse očekuje žestoka borba za plasman u plej-of.

Meč u Gradu anđela praktično je bio riješen poslije prve četvrtine, koju su gosti ubjedljivo dobili 34:12. U tim trenucima briljirao je Džejms Harden, koji je tokom te četvrtine uglavnom imao duplo više poena od čitavih Klipersa. Ipak, domačin se malo pribrao i uspio da dobije drugu i treću četvrtinu i da u četvrtu uđe sa podnošljivih 11 poena minusa. Ipak, to je bilo sve od razočaravajućih Klipersa na ovoj utakmici.

Kod pobjednika Harden je zabilježio 25 poena uz sedam asistencija, dok su Erik Gordon i Klint Kapela dodali po 25. Na drugoj strani Tobajas Heris postigao je 24 poena, Montrezl Herel 22, a Miloš Teodosić i Lu Vilijams po 13. Sa tim da je Teo imao bolji šut iz igre od 50% (i za dva i za tri), od toga je 10 poena postigao u prvom dijelu. Imao je više skokova (šest) i više asistencija (četiri).

Hjuston ostaje lider čitavog karavana sa 48-13, dok su Klipersi deveti na Zapadu sa 32-28, iza Denvera sa 33-27.

