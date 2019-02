Teodosić: Do kraja sezone samo za Srbiju

Miloš Teodosić vratio se u reprezentaciju Srbije za koju će odigrati posljednje mečeve u tekućoj sezoni.

Nakon što je dobio otkaz u Los Anđeles Klipersima, Teodosić se našao na spisku selektora Aleksandra Đorđevića za mečeve sa Estonijom i Izraelom u završnici kvalifikacija za Mundobasket 2019.

Teodosić je na okupljanju reprezentacije potvrdio da neće igrati ni za jedan tim do kraja sezone, iako se spekulisalo o ponudi Anadolu Efesa.

"Odigraću ove dve utakmice za reprezentaciju i to bi bilo to za ovu sezonu. Odlučio sam da ne igram do kraja", rekao je Teodosić.

