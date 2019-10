Teodosić: Više nije realno da dođem u Zvezdu

Srpski košarkaš Miloš Teodosić odbacio je mogućnost da karijeru završi u Crvenoj zvezdi.

Teodosić je prije nekoliko godina istakao da bi volio da završi karijeru u crveno-bijelom dresu, ali je ovog ljeta potpisao trogodišnji ugovor sa italijanskim Virtusom iz Bolonje.

"Mislim da više nije realno da dođem u Zvezdu", rekao je Teodosić u emisiji "Teme do Arene" na TV Areni Sport.

Teodosić je zbog povrede propustio Svjetsko prvenstvo u Kini proteklog septembra.

"Bilo mi je jako teško jer sam se nadao do poslednjeg trenutka da ću otići u Kinu. Moralo je da se pauzira minimum tri nedelje u tom trenutku, to je 5-6. septembar i onda ne bih mogao da igram bez treninga. Nije bilo realno jer u tom trenutku bih bio van igre mesec dana pa smo odluičili da ne idem".

Srbija je razočarala na Mundobasketu gdje je osvojila tek peto mjesto.

"Rezultat koji niko nije očekivao niti mu se iko nadao. Ne treba zaboraviti da je ovo SP bilo jako kvalitetno sa dosta kvalitetnih ekipa. Izgubili smo u četvrtfinalu koje je ja najbitnija utakmica na SP od sjajne ekipe koja igra atipično, protiv koje nismo mogli da nađemo rešenje koje smo nalazili u prethodnih utakmicama. Videla se ogromna želja kod igrača ali ostaje žal što se nije pobedila jer je bila velika šansa da se dođe do finala i napadne zlato".

"Orlovi" su podbacili nakon perfektnog učinka u pripremama protiv ozbiljnih rivala.

"Jače su nam bile pripremne utakmice od ovih u grupi. To je ono što nam se malo obilo u glavu, što nismo imali ozbiljne utakmice u grupi gde smo dobijali po 30-40 razlike lagano. To je možda razlog gde je došlo do opuštanja pa nismo bili psihičkiu spremni za Španiju".

Poslije SP pričao je sa Bogdanom Bogdanovićem.

"Njemu je izuzetno teško palo. Jako mi je krivo što pre svega nisam bio tamo da pomognem, ali ne treba zaboraviti da smo imali dosta problema sa ekipom. Lučić je krenuo da igra iz povrede, Bjelica je tokom turnira imao problema sa kolenom. Treba malo vremena da se slegnu utisci da bi se napravila ozbiljnija analiza".

Teodosić se ove sezone vratio u Evropu poslije neuspješne epizode u NBA ligi.

"Mislim da sam otišao kasno sa 30 godina pa mi nije odgovarao način na koji rade. Da sam otišao sa 24, 25 godina, u periodu kada je otišao Bogdan, mislim da bih napravio dosta više. Ali ne kajem se što sam otišao i probao i uverio se da je NBA najbolja liga na svetu sa najboljim igračima".

