Teodosić i Marković ispisali istoriju Serije A

Miloš Teodosić i Stefan Marković, košarkaši Virtus Bolonje, ispisali su istoriju Serije A u derbiju protiv Fortituda.

Virtus je furioznom igrom došao do pobjede protiv ljutog rivala (94:62), a Teo i Pefi su razigravali saigrače u gotovo svakom posjedu.

Od ukupno 24 timske asistencije, Teodosić i Marković su podijelili po deset uspješnih dodavanja i time su postali prvi par u istoriji Serije A, koji je na jednom susretu imao dvocifreni broj asistencija.

Njih dvojica nisu imali dobro šutersko veče, ali za to su se pobrinuli Kajl Vims (32p) i Vins Hanter (15p).

Teodosić u dosadašnjem dijelu domaćeg šampionata prosječno bilježi 15 poena i 6,5 asistencija, dok je Marković na prosjeku od 7,4 poena, 4,6 skokova i 6,1 asistencije, prenosi "B92".

Milos Teodosic and Stefan Markovic become the first teammates in Serie A history to finish a game with 10 assists each. The Serbian duo dished 20 out of the 24 assists (83%) made by Virtus Bologna in the derby vs. Fortitudo pic.twitter.com/qOt6qdRdVN