Teodosić nakon Fenera: Jedna od najboljih utakmica

Sigurno jedna od najboljih utakmica otkako sam ja u Zvezdi, rekao je Miloš Teodosić nakon pobjede i sjajne igre protiv Fenerbahčea.

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet odigrali su fantastičnu utakmicu i pregazili Fenerbahče rezultatom 87:56 u prepunoj Areni.

Pred skoro 20.000 gledalaca Miloš Teodosić je još jednom pokazao da je „doktor košarke“. Sijevalo je na svih strana, čvrsta odbrana, asistencije Teodosića koji je uz pomoć Jaga Dos Santosa i Nedovića dirigovao igrom crveno-bijelih od početka do kraja!

Dovoljno je reći da je Fenerbahče do najmanjeg minusa stigao krajem treće dionice (minus 13) trener Sferopulos je odmah zatražio tajm aut, a nakon toga je uslijedila nova serija i crveno bijeli su otišli prvo na plus 20, te onda i na plus 30!

“Bitna pobeda. Odlična utakmica za nas. Pre svega u odbrani smo odigrali sjajno, to je način na koji treba da igramo odbranu u nastavku sezone i na to sam najponosniji. Ne samo u ovoj utakmici, od početka sezone igramo dobro. Nismo imali sreće, nedostajalo nam je malo iskustva i malo znanja u nekim utakmicama. Pre svega mislim na Partizan i Žalgiris gde smo gubili bezveze. Treba da ostanemo pozitivni i da gledamo napred. To je pravi put. Fener nije odigrao na način na koji igra generalno, ali sigurno im ni mi nismo dozvolili. Imali su malo lošiji dan, da budemo iskreni. Sigurno jedna od najboljih utakmica otkako sam ja u Zvezdi.” rekao je Teodosić.

Crveno bijeli putuju u danas u Atinu, gde će tokom večeri odraditi trening pred utakmicu sa Olimpijakosom koja je na programu u četvrtak.

