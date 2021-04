"Teodosić pije, puši i ne igra odbranu - po tome nije košarkaš?"

Hrvatski košarkaš Damir Markota govorio je o reprezentaciji, strancima, a tokom priče se dotakao i Miloša Teodosića.

Doskorašnji centar Cibone, koju je napustio poslije sukoba s trenerom Vladom Jovanovićem, prokomentarisao je davanje prilike strancima da igraju za selekciju Hrvatske.

"Ne znam šta bih ti rekao. Kad sam bio tamo, kad ti u nekom trenutku treba plej, pa dobro, nije loše što je Drejper tu. Ali sa druge strane, što nekom drugom ne bi dali priliku", rekao je Markota.

Markota kaže da selektori uvijek nalaze mane plejmejkerima.

"To je uvijek poznato kod nas, da se nađe mana. Pa kako Lafajeta nikad nisi vodio, kako njemu vidiš da je on taj? Kod nas se uvijek traže mane, ali svako ima mane", dodao je on.

Markota je kao primjer naveo Miloša Teodosića, koji možda ne vodi sportski život, ali je u vrhu evropske košarke već više od jedne decenije.

"Samo kod nas se gledaju te mane. Po tome Miloš Teodosić nikad ne bi trebalo da bude igrač. Pije, puši, ne igra odbranu, je li? Ili Dončić u Sloveniji sa 16 godina. Mogli su da kažu 'ma on je premlad'. I ovako nemamo neke rezultate 30 godina, niko od nas ne očekuje zlato, pa nek naši igraju", istakao je on.

(B92.net)