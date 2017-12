Teodosić poručio – vidimo se uskoro

Miloš Teodosić najavio je svojim pratiocima na društvenim mrežama da će se uskoro vratiti na parket.

Srbin je na početku sezone povrijedio stopalo, a nakon što je sa Danilom Galinarijem trenirao sa razvojnim timom Los Anđeles Klipersa, u utorak je radio i sa prvom ekipom.

Američki mediji očekuju da se Teodosić na parket vrati početkom sljedeće nedjelje, kada Klipersi igraju Torontom, Orlandom, Vašingtonom i Majamijem i pet dana.

Klipersi su ove sezone desetkovani povredama, osim Tea i Gala, problema imaju još Patrik Beverli koji je završio sezonu, te Blejk Girfin koji će se na parket vratiti tek početkom februara.

See you soon. pic.twitter.com/BP8CVAyBoU