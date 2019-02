Teodosić van terena 50 dana, šta će učiniti Klipersi?

Miloš Teodosić, kapiten reprezentacije Srbije, posljednji meč za Los Anđeles Kliperse odigrao je prije više od mjesec i po dana.

Nekadašnji plej moskovskog CSKA posljednji put se "skinuo" petnaestog decembra i postoji velika mogućnost da sezonu ne završi u Klipersima.

Teodosić je tokom januara imao problem sa koljenom, međutim povreda nije glavni razlog zašto je srpski igrač ove takmičarske godine odigrao samo 15 mečeva, uz prosječno 10 minuta na terenu.

Miloš se nalazi u posljednjoj godini ugovora i kako su Klipersi trejdovali Tobajasa Herisa u Filadelfiju vrlo je vjerovatno da će do kraja trejd roka povući još neke poteze.

Prema pisanju američkih novinara ekipa iz grada "anđela" pokušaće da trejduje veterane i igrače kojima ističu ugovori, a među njima je i srpski košarkaš.

Teo je već ranije najavio da će se vratiti u Evropu.

"Mislim da sigurno neću ostati ovde, jer... došao sam, video sam kako to izgleda, i nekako... više uživam i lepše mi je da igram u Evropi. Tako da sigurno ću se vratiti u Evropu, da li u toku ove sezone ili na kraju, videćemo. Iskreno, malo mi teže ide da se naviknem... ali pokušavam. Inače, ja sam potpuno zdrav, i nemam nikakvih problema što se tiče povreda, tako da videćemo šta će biti u nastavku sezone“", rekao je Teodosić za "Glas Amerike" 22. novembra.

Kako trejd rok traje do četvrtka, odnosno sedmog februara, postoji velika šansa da će Miloš ili biti trejdovan ili nešto kasnije otpušten od strane Klipersa. Džeri Vest, koji se nalazi u vrhu ove franšize, pokušaće da trejdom Teodosića i još nekih igrača dobije zauzvrat pikove.

Pored Teodosića u trejdu bi mogli da se nađu Ejveri Bredli, Marćin Gortat, Danilo Galinari... Klipersima ove sezone nije cilj plej-of i pokušaće da očiste "seleri kep", kao i da skupe što više pikova kako bi na ljeto pokušali da dovedu Entonija Dejvisa.

Expect the Clippers to potentially make another deal before the deadline if a team comes asking for one of their expirings or veterans with the proper assets in return. Now that Harris is gone, nothing is off the table.