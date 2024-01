Teodosićeva magija i Dončićev komentar koji je iznenadio sve (FOTO/ VIDEO)

Miloš Teodosić briljira i na pragu 37. godine. Legendarni srpski razigravač i dodavač je u važnoj evroligaškoj pobjedi Crvene zvezde kod Milana (76:62) imao pet asistencija, a jedna je potez utakmice. Iako je 2024. tek počela, ovaj Milošev potrez već nosi epitet –asistencija godine.

Teodosić je u drugoj četvrtini asistencijom bez gledanja pronašao Davidovca u kutu. Portal "BasketNews" je na X platformi objavio video sjajne asistencije uz opis:

"Teodosić dodao u Dončićevom stilu."

. @MilosTeodosic4 HASON THE BACK OF HIS HEAD #MotorolaMagicMoment I #HelloMoto l @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/bWyeULePjV

Međutim, Dončićev komentar koji je uslijedio na komentar pomenutog portala oduševio je sve.

Slovenski košarkaš je podijelio ovaj tvit i snimku, ali uz komentar:

"Ja se nisam bio ni rodio kada je Teodosić dijelio ovakve asistencije."

I wasn’t born yet when he was already making those passes https://t.co/qIy3icj5kq