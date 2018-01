Teovi Klipersi bolji od Jokićevih Nagetsa, Bobi solidan

Košarkaši Los Anđeles Klipersa ostvarili su šestu uzastopnu pobjedu, pošto su slavili kod kuće protiv Denver Nagetsa rezultatom 109:104.

U duelu dvojice srpskih igrača, Miloša Teodosića i Nikole Jokića na kraju je slavio onaj iskusniji. Plej Klipersa je bio jedan od najzapaženijih u svom timu sa 15 poena (5/9 iz igre, 3/7 za tri), četiri skoka, pet asistencija i ukradenom loptom za 31 minut na parketu.

Najefikasniji kod domaćih bio je Blejk Grifin sa 20 poena i 12 skokova, 18 poena je ubacio Herel, 17 Lu Vilijams, a 13 Vesli Džonson.

Kod Denvera, Jokić je duel okončao sa 18 poena (7/18 iz igre, 1/8 za tri), osam skokova, dvije asistencije, dvije blokade i jednom ukradenom loptom za 34 minuta.

Poen više od njega dao je Geri Heris, 19 je dodao Barton, uz šest skokova i isto toliko asistencija, a dabl-dabl ostvario je Mejson Plamli (16p, 14sk).

Ekipe su se smjenjivale u vođstvu od starta, a najveću prednost imali su Nagetsi na startu treće dionice - plus 12 (64:52). Ipak, do kraja te četvrtine Klipersi su u potpunosti uspjeli da se vrate u meč, pa je u posljednjih 12 minuta viđena rezultatska klackalica.

Poslije mini serije od 6:0 pred kraj meča, domaći su otišli na plus 7, što je bio zaostatak koji Denver nije uspio da nadoknadi.

Ekipi iz L.A. ovo je 23. pobjeda i uz 21 poraz ona je šesta na Zapadu. Sa druge strane, Denver je uz skor 23-22 deveti.

Košarkaši Toronto Reptorsa slavili su u neizvjesnoj završnici kod kuće protiv Detrotit Pistonsa rezultatom 96:91.

Iako su domaći bili u vođstvo tokom većeg dijela meča (u jednom trenutku su imali i plus 14) gosti iz Detroita su se vratili i u uvodnim minutima posljednje dionice poveli. Ipak, Toronto je uspio da vrati prednost na svoju stranu, serijom 12:2 pobjegne na bezbjednih plus 9 i privede meč kraju.

Poslovično dobri kod Reptorsa bili su Derozan, Lauri i Valančunas. Derozan je meč završio sa 17 poena, koliko je imao i litvanski centar, uz 16 skokova, dok je Lauri dao poen više. Ipak, najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Majls sa 21 poenom, devet skokova i pet asistencija.

U redovima Pistonsa, Andre Dramond je ostvario dabl-dabl (25p, 17sk), Bredli je ubacio 19 poena, a Heris 12. Srpski cenar Boban Marjanović je dobio šansu i za 10 minuta na parketu imao sedam poena, šest skokova i jednu blokadu.

Toronto je drugi na Istoku sa 30:13, dok je Detroit osmi sa 22-21.

Šarlot Hornetsi su ubjedljivo savladali Vašington Vizardse rezultatom 133:109, nanevši im tako drugi uzastopni poraz.

Najzaslužniji za trijumf Šarlota bili su Dvajt Hauard sa 18 poena i 15 skokova, Majkl Kid-Gilhrist sa 21 poenom i Kemba Voker sa 19 poena i sedam asistencija. Pored njih, dvocifren je bio i dvojac sa klupe - Džeremi Lemb je dodao 16 poena, a Frenk Kaminski 14. Marvin Vilijams meč je završio sa 12 poena.

Kod Vizardsa, najefikasniji je bio Bredli Bil sa 26 poena, Majk Skot je ubacio 18, Keli Ubre 16, a Džon Vol je uz 12 poena imao i devet asistencija.

Razlog poraza Čarobnjaka može se naći i u potpunosti odsječenom Marćinu Gortatu, koji nije uspio da se upiše u strelce.

Hornetsi sada imaju 18 pobeda i 25 poraza i 11. su na Istoku, dok je Vašington peti sa 25-20.

San Antonio Spursi su u slavili u Bruklinu protiv Netsa 100:95. Iako rezultat to ne govori, gosti iz Teksasa su bez mnogo muke došli do trijumfa, pošto su od druge četvrtine praktično sv vrijeme bili u vođstvu. Ono je u trećoj dionici iznosili i maksimalnih plus 17 (67:50). Bruklin je u finišu uspio da se približi, ali domaći igrači nisu imali nikakvih šansi za preokret.

Oldridž je vodio Spurse do trijumfa sa 34 poena i osam skokova, Peti Mils je sa klupe dodao 25 poena, a Pau Gasol je uz 13 poena imao i 12 skokova i sedam asistencija.

Kod Netsa, Kreb je bio najefikasniji sa 20 poena i osam skokova, Heris je ubacio 18, a Kerol 11, uz 10 skokova.

Spursi su sada treći na Zapadu sa 30-16, dok je Bruklin 13. u suprotnoj konferenciji sa 16-29. Košarkaši Atlanta Hoksa pobedili su u pravom trileru Nju Orleans Pelikanse 94:93, košem Kejta Bejzmora dvije sekunde do kraja.

Uoči posljednjeg napada Hoksa, gosti su imali prednost 93:92, ali je onda bivši igrač Golden Stejta preuzeo odgovornost na sebe, izgradio poziciju i pogodio preko Entonija Dejvisa za trijumf.

Pelikansi su od sredine prve dionice bili u konstantnom vođstvu, koje je u drugom kvartalu iznosilo i plus 19 (56:39). Ipak, domaći se nisu predavali, postepeno su spuštali zaostatak sve do finiša treće četvrtine kad su došli do prednosti (71:70). U posljednjih 12 minuta viđena je prava klackalica, a dramu u finišu riješio je Bejzmor.

On je meč završio sa 20 poena i pet skokova i bio je najefikasniji u svojoj ekipi. Kolins je dodao 18, a Iljasova 15. Denis Šruder je uz 13 poena sakupio i 15 asistencija.

Kod Pelikansa, Holidej ubacio 22 poena, Demarkus Kazins je pored 19 poena imao i 14 skokova, dok je Darius Miler dodao 17 poena. Entoni Dejvis nije imao svoje veče, pa je duel završio sa osam poena i sedam skokova.

Atlanti je to tek 13. pobjeda u ligi i ona je ubedljivo posljednja na Istoku, dok su Pelikansi osmi na Zapadu sa 23-21.

Golden Stejt Voriorsi nisu imali mnogo problema sa Čikago Bulsima, protiv kojih su slavili 119:112. Prelomna je ponovo bila treća dionica, u kojoj je šampion spustio Bikove na samo 12 poena i uz 32 data otišao na plus 17. Tad je pobjednik već bio riješen.

Tompson i Kari su imali sjajno veče, prvi je ubacio 38 poena (7/13 za tri), a drugi 30 poena (6/11 za tri), uz devet asistencija. Dvocifren je bio još Durent sa 19 poena (0/5 za tri).

Kod Čikaga, Nikola Mirotić je bio najbolji i sa klupe ubacio 24 poena (šest skokova, po tri asistencije i ukradene lopte), Lopes i Dan su dodali po 16, Portis 12, a Markanen 11 poena.

Voriorsi poslije četvrte uzastopne pobjede imaju skor 37-9 i prvi su na Zapadu, dok je Čikago uz 17-28 12. na Istoku.

Oklahoma Siti Tander bila je ubjedljiva protiv Los Anđeles Lejkersa kod kuće 113:90, uz 27 poena Karmela Entonija.

Njega je pratio Adams dabl-dabl učinkom (21p, 10sk), 19 poena (8-22 iz igre), uz sedam asistencija i šest skokova ubacio je Vestbruk, dok je Džordž imao 13 poena.

Kod Lejkersa jedini dvocifreni bili su Rendl sa 16 poena i Koldvel-Poup sa 10.

Oklahomi je to treća uzastopna pobjeda i ona je peta na Zapadu sa 25-20, dok su Lejkersi 13. sa 15-29.

Memfis Grizlisi su na svom parketu bili bolji od Njujork Niksa 105:99, a najzaslužniji za pobjedu bio je Tajrik Evans sa 23 poena, 10 asistencija i šest skokova. Grin je dodao 18 poena i 13 skokova, a po 17 su ubacili Martin i Bruks.

Za Nikse, Porzingis i Kanter su bili najefikasniji. Prvi je ubacio 21 poen uz devet skokova, a drugi je pored isto toliko uhvaćenih lopti imao poen manje. Li i Bizli su ih pratili sa po 18 poena.

Grizlisi su 12. na Istoku sa 15-28, dok je Njujork 10. na Zapadu sa 20-25.

Majami Hit je na Floridi dobio Milvoki Bakse 106:101 i upisao osmu pobjedu u poslednjih devet mečeva.

Hit je do pobjede predvodio Hasan Vajtsajd sa 27 poena i 13 skokova, a pratio ga je Slovenac Goran Dragić sa 15 poena, četiri skoka i pet asistencija. Isti broj poena ubacio je Keli Olinik, a jedan manje dodao je Ričardson.

Kod Baksa, Midlton je bio najefikasniji sa 25 poena, dok je Adetokunbo ostvario dabl-dabl (22p, 10sk). Isto je učinio ie Henson (10p, 10sk).

Hit je meč prelomio u finišu, kad je serijom 7:0 otišao na 100:93, poslije čega nije bilo povratka za goste.

Majami je trenutno četvrti na Istoku sa 26 pobjeda i 28 poraza, dok je Milvoki sedmi sa 23-21.

Košarkaši Sakramento Kingsa upisali su šesti uzastopni poraz, a deveti u posljednjih 10. mečeva, pošto je od njih bolja bila Juta Džez rezultatom 120:105.

Kingsima nije pomogla ni maestralna partija srpskog beka Bogdana Bogdanovića, koji je kao starter za 39 minuta na parketu zabilježio 25 poena, uz fantastičan šut (9/11 iz igre, 6/6 za tri poena), šest skokova, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu.

Uz njega, dobre partije su pružili i Vili Koli-Stejn sa 26 poena i 10 skokova i Džordž Hil sa 20 poena, po četiti skoka i asistencije.

Jutu je do pobjede u Sakramentu vodio Donovan Mičel sa 34 poena (14/19 iz igre). Rodni Hud je sa klupe dodao 25 poena i osam skokova, Derik Fejvors je ubacio 14 poena i sakupio 11 lopti, a isti broj poena dao je i Džo Ingls.

Kingsi su dobro počeli meč i već u prvoj dionici otišli na plus 10 (18:8), međutim, Juta je ubrzo preuzela kontrolu igre i vođstvo, koje je iz minuta u minut raslo. U finišu treće dionice bilo je plus 18 za ekipu iz Solt Lejk Sitija (85:67) i to je bio nenadoknadiv zaostatak za Sakramento. Domaća ekipa nijednog trenutka nije uspjela ni da značajnije spusti razliku, pa je Juta rutinski privela meč kraju.

Sakramentu je to 31. poraz u sezoni i uz 13 pobjeda on je posljednji na Zapadu. Juta je došla do 18. trijumfa u 44 meča i trenutno je 10. u toj konferenciji.

