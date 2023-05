Tepić: Način na koji Partizan igra u poslednje vreme daje optimizam

BEOGRAD - Bivši košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije Milenko Tepić, izjavio je da igra "Crno-bijelih" daje optimizam i vjeru u prolaz, prenosi "Mocartsport".

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 časova dočekuju ekipu Reala u četvrtom meču četvrtfinala Evrolige.

"S obzirom na sve okolnosti, Partizan je odigrao prilično dobro u utorak, čak je bio jako blizu da pobjedi. Odlučio je jedan šut, jedna trojka. Partizan je nošen dobrom atmosferom publike dobro otvorio utakmicu, Real sa izuzetno dugačkom klupom, plus Tavareš se vratio, što se ispostavilo kao ključni detalj utakmice jer je bio najvažniji igrač na terenu, uspio je da se podigne i vrati, da uspostavi ritam. Ulazak Serhija Rodrigeza pred kraj prve i početkom druge četvrtine povezao je igru Reala i našli su napadački ritam", izjavio je Tepić.

Osvrnuo se potom na povratke suspendovanih igrača u beogradski i madridski tim.

"Povratak Lesora, pogotovo odmornog Lesora, koji nije igrao od četvrtka uveče, značiće mnogo više za Partizan nego povratak Deka, koji je nesumnjivo jako važan igrač, za Real. Način na koji Partizan igra u posljednje vrijeme, zaista daje vjeru i optimizam da u četvrtoj utakmici može da napravi, da ne kažem čudo, ali da pobijedi Real i plasira se na Fajnal-for. Vjerujem da je to malo ko očekivao na samom početku sezone. Partizan, gledajući objektivno rezultate i način igre u drugom dijelu sezone, to zaslužuje i vjerujem da će za to uspjeti da se izbori na ovoj utakmici", istakao je Tepić.

Smatra da iskustvo Željka Obradovića može da bude presudno u četvrtoj utakmici.

"Kada me novinari pitaju za Željka Obradovića, nekada se osjećam nedovoljno kompetentno da govorim o njemu i svemu što je uradio. Dovoljno je pogledati iskustvo, broj ovakvih utakmica, trofeje. Samopouzdanje koje donosi igračima, sve stvari koje je uradio u karijeri nisu slučajne, vjerujem da će Željko da se adaptira i nađe rješenje. U to niko ne treba da sumnja", zaključio je Tepić.