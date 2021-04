Teška povreda Džamala Mareja

Bek Denver Nagetsa Džamal Marej doživio je nezgodnu povredu lijevog koljena na utakmici sa Golden Stejt Voriorsima.

Saigrač Nikole Jokića je u porazu od 116:107 loše doskočio prilikom jednog prodora, te je morao da napusti teren.

Da stvar bude gora, sve se to dogodilo na samo 50 sekundi do kraja meča, kada je sve bilo riješeno.

