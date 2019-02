Tim Lebron bolji od Tima Janisa, šest poena Jokića

Trećeg, posljednjeg dana Ol-star vikenda u Šarlotu, Tim Lebron pobijedio je Tim Janis rezultatom 178:164.

Na Ol-star utakmici sastale su se ekipe izabrane od svojih kapitena – Tim Lebron predvodio je Lebron Džejms, dok je Tim Janis predvodio Janis Adetokumbo.

Nikola Jokić, centar Denver Nagetsa, bio je prvi Srbin koji je učestvovao na Ol-star meču još od Peđe Stojakovića, koji je posljednji put imao tu čast prije tačno 15 godina.

Meč je počeo onako kako je to bilo i očekivano, poprilično neobavezno. Janisov tim predvođen kapitenom je lako dolazio do poena atraktivnim zakucavanjima, jednim nevjerovatnim potezom Adetokumba poslije pasa Karija o parket i lopte koja je izašla van TV kadra, kao i kucanja Džordža okretom oko svoje ose.

Lebron i saigrači nisu mogli da pogode maltene ništa i prednost protivnika je rasla sve više i više. Odjednom je Tim Lebron bio na dvocifrenom zaostatku i nije izgledalo kao da je ikom stalo do pobjede, sem Durentu.

U posljednjoj četvrtini igrala se ozbiljnija košarka od one u prethodne tri. Odbrane su postale dosta bolje, što doduše ne znači mnogo, prije svega od strane Lebronove ekipe predvođene Durentom, igračem kojem je najviše stalo da pobijedi i koji je na kraju po drugi put u karijeri osvojio MVP nagradu Ol-star meča.

Durent je pogađao šta je htio, u svoju seriju je ušao i Lenard, dok su svi ostali pomagali. Janisov tim je predvodio Vestbruk koji oko tri minuta nije htio nikome da doda loptu, a Jokić nije ni ulazio i na kraju je na meču proveo tek 13 minuta.

