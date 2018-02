Tim Lebrona Džejmsa pobjednik 67. Ol-star meča

Tim koji je izabrao superstar Klivlend Kavalirsa Lebron Džejms pobijedio je ekipu Stefa Karija na 67. Ol-star meču NBA lige rezultatom 148:145.

Ol-star susret dva tima najvećih zvijezda NBA lige donio je uobičajenu dozu atraktivnosti, sjajnih poteza, spektakla i ležernosti, ali je na kraju kada se lomila odluka o pobjedniku viđena veća ozbiljnost i velika borba, u kojoj je ekipa Lebrona Džejmsa izašla sa terena sa osmijehom na licu, iako je tokom većeg dijela utakmice bila u rezultatskom zaostatku.

Očekivano, Lebron Džejms je ponio naslov najkorisnijeg igrača meča, što je njegova treća MVP titula na Ol-staru u karijeri. On je ubacio 29 poena, uz deset skokova i osam asistencija. Kevin Durent ga je pratio sa 19 poena, Pol Džordž je upisao 16 poena, po 14 su dodali Andre Dramond i Bredli Bil, Kajri Irving je ubacio 13 poena, a Entoni Dejvis 12. Rasel Vestbruk i Kemba Voker su dodali po 11 poena, a Slovenac Goran Dragić se upisao sa dva poena.

U protivničkom taboru Demar Derozan i Demijen Lilard su postigli po 21 poen, Džoel Embid je ubacio 19 poena, Karl Entoni Tauns 17, Janis Adetokumbo 16, Klej Tompson 15, a vođa tima Stef Kari 11 poena, uz šest skokova i pet asistencija.

Tim Stefa Karija je prvu četvrtinu završio sa 11 poena prednosti (42:31), a u sličnom ritmu je nastavio do poluvremena, iako je Tim Lebron uspio da povede u jednom momentu. U trećem periodu igre je opet ekipa zvijezde Voriorsa bila duže u plusu, a pred završnu četvrtinu je vodila sa 112:109. Tim Stefa Karija je vodio i do pred sam kraj meča, a na 1:46 do kraja je imao prednost od 144:141. Tada je Lebron izjednačio trojkom, jedan poen sa linije slobodnih bacanja je pogodio Demar Derozan (144:145), da bi Džejms ubacio dvojku, a zatim i Rasel Vestbruk, koji je postavio konačnih 148:145. Stef Kari je probao u posljednjem napadu da izbori produžetak, ali je Lebronov tim odigrao snažnu odbranu, pa je na kraju ta šansa propala.

Utakmica između najboljih košarkaša NBA lige odigrana je u drugačijem formatu, pa tako nije bilo tradicionalne borbe Istoka i Zapada, već su putem drafta ranije svoje timove odabrali zvijezda Golden Stejta Stef Kari i superstar Klivlenda Lebron Džejms.

U "Stejpls centru" došlo je do sudara dva pomiješana tima iz dvije konferencije NBA lige, a sve u cilju kako bi se poboljšala ozbiljnost i zalaganje učesnika, što je ranijih godina često navođeno kao glavna zamjerka ovom egzibicionom meču.

Tako su se u prvoj petorci osim Stefa Karija, našli i njegovi "puleni" Janis Adetokumbo, Demar Derozan, Džoel Embid i Džejms Harden, dok su na klupi ostali Batler, Grin, Horford, Lilard, Lauri, Tompson i Tauns. Trener Tima Stef bio je Majk D'Antoni iz Hjuston Rokitsa.

Lebron Džejms je u prvu petorku uvrstio Kevina Durenta, Entonija Dejvisa, Rasela Vestbruka i Kajrija Irvinga. Njegov tim su činili još i Oldridž, Bil, Dragić, Dramond, Džordž, Oladipo i Voker. Dvejn Kejsi iz Toronto Reptorsa je bio trener Tima Lebron.

Entoni Dejvis je na Ol-star meču igrao u dresu sa brojem 0 i imenom saigrača iz Nju Orleansa Demarkusa Kazinsa, koji zbog povrede nije mogao da nastupi za Lebronov tim.

Himnu SAD pred početak meča otpjevala je popularna američka pjevačica Fergi, dok je na poluvremenu nastupio čuveni muzičar Farel Vilijams.

Naredni Ol-star meč će se igrati 17. februara 2019. godine u Šarlotu.

(Sportklub.rs)