Tina Krajišnik pred Australiju: Biće iscrpljujući meč

Dvanaestog dana takmičenja na Olimpijskim igrama u Parizu košarkašice Srbije igraće za prolazak u polufinale.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće od 11 sati u četvrtfinalu protiv Australije.

Nakon grupne faze u Lilu, dvije pobjede protiv Portorika i Kine i poraza od Španije, izabranice Marine Maljković nalaze se u prijestolnici Francuske gdje su se u olimpijskom selu pripremale za ovaj veoma bitan duel.

„Australija je vrlo iskusan tim. Imaju igračice koje već duže vreme nastupaju za reprezentaciju i imaju veliko iskustvo igranja na Olimpijskim igrama. Ovo je svima nama najbitnije takmičenje i svi želimo da sa ponosom predstavljamo našu zemlju i da obradujemo narod dobrim rezultatima. Očekuje nas izuzetno teška utakmica. One će biti maksimalno koncentrisane i sigurno im se neće ponoviti opuštenost koja ih je skupo koštala protiv Nigerije na početku takmičenja. Moramo da budemo spremne, biće to fizički iscrpljujuć meč, snažne su… Igraju sistemsku košarku, ali nisu bez mana i mi to moramo da iskoristimo“, rekla je kapiten Tina Krajišnik.

U međusobnim duelima, Australija je dobila dva posljednja – u kvalifikacijama za Olimpijske igre u februaru u Brazilu sa 75:73 i u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Australiji prije dvijue godine sa 69:54.

Izabranice Marine Maljković slavile su u kvalifikacijama za to Svjetsko prvenstvo prije dve godine u Beogradu sa 78:71, kao i prije osam godina u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Riju sa 73:71.

U ostalim mečevima četvrtfinala sastaće se od 14.30 Španija – Belgija, od 18 Njemačka i Francuska, a od 21.30 Nigerija i SAD.

U polufinalu će igrati pobjednik duela Nigerija - SAD i Srbija - Australija, odnosno bolji iz mečeva Španije i Belgije i Njemačke i Francuske.

