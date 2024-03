Tina Krajišnik za ''Nezavisne'' otkrila koga Srbija ne smije potcijeniti u Parizu

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije će u grupnoj fazi na Olimpijskim igrama igrati protiv Portorika, Kine i Španije, a poznat je i raspored odigravanja tih utakmica.

Ima razloga za uzbuđenje, ali ipak, emocije treba da su u balansu.

Kako obično kažu – kapiten kapitenski. Upravo time se vodi Tina Krajišnik već duži vremenski period i sa uspjehom vodi ostale saigračice ka novim košarkaškim visinama.

U susret Igrama, a nakon izvlačenja grupa koje je održano u sjedištu FIBA u Švajcarskoj, za ''Nezavisne novine'' ekskluzivno je govorila Krajišnik.

''Čekale smo taj datum da vidimo u kojoj smo grupi. Svih 12 timova su izuzetno kvalitetni timovi i time što su se kvalifikovali za Olimpijske igre dovoljno govori o kvalitetu košarke i šta će da nas čeka tamo. Bez obzira na ishod izvlačenja bile smo svesne da neće biti nimalo lako'', započela je ona.

Ustupljena fotografija

A potom se osvrnula i na protivnice koje je Srbija izvukla, ali i istakla da je srpska reprezentacija izbjegla, u ovom trenutku, glavne favorite za medalju.

''Izbegle smo favorite u ekipama kao što su Amerika, Belgija, Japan. Te tri ekipe su u istoj grupi što je jako interesantno. Mi smo dobili protivnike koji su nam donekle i poznati''.

Srbija i Španija su se posljednji put sastali upravo na Olimpijskim igrama i to onim u Tokiju. Tradicija je takva da ove dvije reprezentacije ne znaju da igraju meč manje vrijednosti. Srbija je tada u Japanu ostala poražena, ali je ovo prilika za revanš.

''Radi se o Španiji sa kojom igramo konstantno neke bitne utakmice. Oni su, takođe, malo izmenili roster, doveli su još jednu Amerikanku na poziciji centra tako da će biti jako zanimljivo igrati protiv njih'', kazala je Krajišnik za ''Nezavisne''.

Kina je nacija koja ne zna šta znači odustati, predaja nije opcija, a to prenose i na teren.

''Što se tiče Kine, to je ekipa koja je fizički dominantna. Oni su ekipa koja ima jake pripreme, naročito kada su Olimpijske igre pa to zna da traje i do pola godine. Mislim da je to njihova jaka strana i mislim da ćemo morati da se spremimo na borbu, jer Kina inače kao nacija ne zna šta znači odustati''.

Na velikim takmičenjima nema autsajdera. Često su upravo to momenti u kojima se prave veliki rezultati, u kojima se svoja nacija čini ponosnom. Sa takvim jednim razmišljanjem će u Pariz stići Portoriko.

''Kada je u pitanju Portoriko, sigurno ekipa koju ne treba potceniti. Videli smo u kvalifikacijama da su odigrale dobre mečeve i da su izuzetno složne i borbene. Jeste ekipa koja je malo atipična u smislu da dosta šutiraju, da su brzi. Biće nam izazov da zaustavimo tu njihovu igru u tranziciji'', istakao je kapiten srpskog nacionalnog tima za ''Nezavisne''.

Pa je dodala.

''Ne treba ući ni u jednom momentu opušteno, jer se iznenađenja dešavaju. Videli smo i u muškoj i u ženskoj košarci da se dešavaju da timovi od kojih se ne očekuje prave značajne rezultate i osvajaju medalje''.

Srpkinje će protiv Portorika igrati 28. jula. Utakmica protiv Kine igra se 31. jula, dok je duel sa Španijom na programu 3. avgusta.

Grupna faza se, kao i na muškom turniru igra u Lilu, a od četvrtfinala će se košarkaši i košarkašice preseliti u Pariz.

Treba naglasiti i to da u četvrtfinalu ne mogu da igraju selekcije iz iste grupe.

Ovo su treće uzastopne Olimpijske igre za žensku reprezentaciju, a poslije 2016. i osvojene bronze te Tokija i četvrte pozicije, ovo će biti prilika za novi napad na najsjajnije odličje u reprezentativnom dresu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.