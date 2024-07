Tobajas Heris se vratio u Pistonse

Tobajas Heris više nije igrač Filadelfija Seventisiksersa. On je ovog ljeta postao slobodan u izboru nove sredine i potpisao je dvogodišnj saradnju sa Detroit Pistonsima.

Krilni košarkaš je već nosio dres franšize iz Mičigena od 2015. do 2018. godine. Sada je sa Pistonsima potpisao ugovor na dvije godine prema kom će zaraditi 52 miliona dolara.

To je znatno manje novca u odnosu na ugovor koji je imao u Filadelfiji. Heris će u narednoj sezoni zaraditi 26 miliona, dok je u posljednjoj godini sa Seventisiksersima inkasirao 39 miliona dolara.

U prethodnoj sezoni je odigrao 70 utakmica u regularnoj sezoni. U proseku je bilježio 17,2 poena, 6,5 skokova i 3,1 asistenciju.

Ovo će biti dobro pojačanje za ekipu Detroita koja je završila sezonu 2023/24 sa najgorim skorom u NBA ligi. Pistonsi su imali samo 14 pobjeda i čak 68 poraza.

