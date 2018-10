Tomislav Zubčić: "Igosi" i ja imamo istu viziju košarke

Kroz Igokeu je posljednjih sezona prodefilovalo mnogo košarkaša, ali čini se da niko nije ostavio tako dobar utisak, bar što se početka sezone tiče, kao Tomislav Zubčić (28).

Reprezentativac Hrvatske eksplodirao je u dresu višestrukog prvaka BiH u ABA ligi, u prva tri kola zatrpao je koševe Mege (29), Cibone (24) i Budućnosti (32), što ga je dovelo na prvo mjesto liste strijelaca, ali i čelnu poziciju u trci za MVP-ja lige. Već sada se može reći da Zadranin nije pogriješio pri odabiru sredine. Iako je i prošle sezone blistao u dresu Telekom Bona, nekadašnji član Cibone, Lijetuvasa, Cedevite i razvojne NBA lige, gdje je nastupao za drugi tim Oklahome, odlučio se za dolazak u Igokeu.

"Do dolaska u Igokeu došlo je sasvim spontano i iznenadno. Poklopili su nam se ciljevi i ambicije, rukovodstvo kluba je u meni prepoznalo određene kvalitete, a ja sam se pronašao u njihovoj viziji košarke", kaže za "Nezavisne" trenutno najkorisniji igrač ABA lige.

Ne krije da se brzo adaptirao u novoj sredini, a otkrio je i neke razloge zbog kojih se tako dobro osjeća u dresu Igokee.

"Jednostavne sam prirode i za sreću mi ne treba mnogo, a što se okoline tiče i više je nego očigledno da mi prija. Do Banjaluke i Zagreba skoknem svaki put kada imamo slobodan dan, a to se ne događa baš često", uz smiješak kaže Zubčić i dodaje:

"Za ovu moju formu zaslužno je više faktora koji se nikada prije nisu poklopili kao što je to slučaj ove godine. Vjerujem da sam sazreo kao igrač i trenutno se odlično osjećam. S trenerom Nenadom Trajkovićem individualno treniram već godinama i vjerujem da upravo u našem dugom poznanstvu i zdravom odnosu leži tajna uspjeha. On je bogat iskustvom i znanjem, ali što je još važnije posjeduje sposobnost da to znanje prenese igračima te da u svakom ponaosob prepozna kvalitete i da ih kanalizira u pravom smjeru."

Gledajući ovosezonske partije 212 cm visokog košarkaša, odmah se da zaključiti da se radi o igraču s nevjerovatnim potencijalom, koji proteklih godina nije toliko dolazio do izražaja.

"Nikada se nisam osvrtao na sva ta predviđanja i očekivanja, uvijek sam ispoljavao svoj maksimum, a sudbina me dovela tu gdje jesam i ja sam sretan i zahvalan. Sam bog zna koliko igrača su progutala silna očekivanja i razočaranja, zato ja živim iz dana u dan. Trudim se da zadržim zdravlje, koje me dobro služi, i da radim na sebi, svojim ljudskim i igračkim manama i vrlinama", naglašava Zadranin.

Igokea je na prva tri meča pokazala da ima tim koji će za većinu ekipa biti neugodan.

"Vjerujem da ćemo biti veliko iznenađenje ABA lige. Igokea može pokazati dosta, u ekipi imamo mlade igrače s velikim potencijalom, kao što su Dalibor Ilić i Darko Talić, koji su pokazali da mogu igrati i dati doprinos ekipi", tvrdi Zubčić.

Ukoliko ga posluži zdravlje i nastavi sa sjajnim igrama, nema sumnje da će Zubčić ponovo skrenuti pažnju mnogih evropskih klubova.

"Ne bježim od izazova, štaviše volio bi se okušati u najjačim ligama svijeta, vjerujem da posjedujem taj kvalitet", zaključio je novi as Igokee.

Brojke

28,3 poena postiže u prosjeku na utakmicama ABA lige.

11 trojki je postigao na tri meča uz sjajan procenat od 55 odsto.

Ima nade za Hrvatsku

Zubčić je dosad odigrao tri susreta za Hrvatsku u kvalifikacijama za Mundobasket 2019. Hrvati su posljednji u Grupi J.

"Šansa za spas reprezentacije postoji, međutim potrebna je snažna želja, moramo pokazati timski rad kakav smo pokazali u lipnju, jer kvalitet svakako već posjedujemo", poručio je Zubčić.

Parovi 4. kola, subota: Krka - Partizan (17), Crvena zvezda - Igokea (21), nedjelja: Zadar - Mornar (17), Cibona - Cedevita (19), ponedjeljak: Budućnost - FMP (18). U petak su igali: Mega - Olimpija.

ABA liga

1. Crvena zvezda 3 3 0 245:205 6

2. Mega 3 3 0 264:226 6

3. Olimpija 3 2 1 257:229 5

4. Budućnost 3 2 1 242:229 5

5. Partizan 3 2 1 263:260 5

6. FMP 3 2 1 253:263 5

7. Cedevita 3 1 2 265:267 4

8. Igokea 3 1 2 243:249 4

9. Mornar 3 1 2 239:261 4

10. Krka 3 1 2 210:242 4

11. Cibona 3 0 3 240:257 3

12. Zadar 3 0 3 252:285 3