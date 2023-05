Tompson: Kobi je moja najveća inspiracija

Košarkaš Golden Stejta Klej Tompson izjavio je nakon utakmice sa Los Anđeles Lejkersima da je Kobi Brajant njegova najveća inspiracija, prenosi NBA TV.

Košarkaši Golden Stejta pobijedili su noćas na svom terenu ekipu Los Anđeles Lejkersa rezultatom 127:100 u drugom meču polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Golden Stejt je izjednačio na 1:1 u seriji, koja se igra na četiri pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Klej Tompson sa 30 poena, a pogodio je osam trojki iz 11 pokušaja.

"Išao sam kao srednjoškolac u Stejpls centar sa ocem, sanjao da igram na tom parketu, da igram protiv najboljih na svijetu. Biti tamo, biti dio toga, neću izgubiti iz vida kakva je to prilika. Uzbuđen sam što ću to raditi u zgradi u kojoj su došli svi moji košarkaški snovi. Ogroman sam Kobijev fan, on je moja najveća inspiracija. Igraću najjače što mogu u njegovu čast i čast njegove čerke Điđi jer bez njegove igre i svih tih godina tokom kojih sam gledao njegovu istrajnost na parketu, ne bih bio sportista kakav sam danas", izjavio je Tompson.