Topić izlazi na NBA draft

Nikola Topić, košarkaš Crvene zvezde, izaći će na ovogodišnji draft NBA lige.

Ovu vijest je potvrdio njegov agent Miško Ražnatović.

Nikola Topic, Aba league rising star 2024, as well as member of ideal starting five of the league, declared for Nba draft 2024! @excelbasketball #BeoBasket