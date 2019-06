Toronto na korak od titule

Toronto Reptorsi na pragu su pobjede u velikom finalu NBA lige i osvajanja šampionskog prstena.

Reptorsi su došli do vođstva od 3-1 u seriji finala lige pobjedom na gostovanju protiv Golden Stejt Voriorsa rezultatom 105:92.

Ovom pobjedom ekipa iz Kanade je napravila drugi "brejk" zaredom i došla na korak od skidanja krune aktuelnom prvaku svijeta, prvi put u istoriji ove franšize.

Golden Stejt je dobro počeo meč i tokom prve dionice imao i dvocifrenu prednost. Oni su održavali rezultatski plus, a na poluvremenu su gosti uspjeli blago da umanje zaostatak (46:42).

U trećoj četvrtini viđen je potpuni "potop" Voriorsa – Reptorsi su u tih 12 minuta igre bili bolji sa 37:21.

Led by Serge Ibaka and Kyle Lowry's connection, the TOP 3 PLAYS from Game 4 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/bAxrifbzdZ